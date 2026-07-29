Илон Маск и платформа Кс достигли соглашения с ассоциацией рекламодателей

Принадлежащая Илону Маску социальная сеть Кс (бывший Twitter) поставила точку в многолетнем судебном споре со Всемирной федерацией рекламодателей (ВФА). Согласно совместному заявлению двух организаций, опубликованному в среду, все претензии и судебные разбирательства между сторонами официально прекращены. Ожидается, что это событие выведет отношения между технологическим рынком и рекламной индустрией на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает.

Этот конфликт начался в 2022 году после того, как Илон Маск приобрел социальную сеть за 44 миллиарда долларов и резко изменил ее политику модерации контента. После этих изменений доходы от рекламы на платформе значительно сократились. Причиной стало то, что крупные бренды, обеспокоенные безопасностью своей продукции, приостановили рекламные расходы на Кс. В ответ руководство Кс начало принимать жесткие меры против компаний.

Судебный иск и его детали

Согласно сообщениям иксбт.ком и других международных информационных источников, в 2024 году компания Кс подала в суд на ВФА. Руководство платформы обвинило ее в организации «систематического незаконного бойкота». В исковом заявлении такие всемирно известные компании, как Марс, КВС Хеалт, Shell и Лего, обвинялись в намеренном сокращении рекламных бюджетов. Однако ответчик категорически отверг эти обвинения, подчеркнув, что бренды имеют право самостоятельно решать, куда тратить свои средства.

В марте текущего года федеральный судья отклонил иск на том основании, что Кс не смогла доказать какого-либо ущерба в соответствии с антимонопольным законодательством. После этого, в апреле, руководство платформы подало апелляцию на судебное решение. Тем не менее, на сегодняшний день стороны достигли взаимного соглашения и мирно урегулировали конфликт.

Условия соглашения сторон

В совместном заявлении отмечается, что ВФА и Кс Корп. оставляют позади судебные разбирательства, связанные с Глобальным альянсом за ответственный медиаконтент (ГАРМ). Компания Кс утверждала, что рекламодатели сократили свои расходы именно из-за правил, разработанных инициативой ГАРМ в составе ВФА. Организация ГАРМ была создана с целью предотвращения показа рекламы рядом с вредоносным онлайн-контентом, однако ее деятельность вызвала возражения технологических гигантов.

В тексте заявления были отмечены следующие основные моменты:

ВФА подтвердила прекращение деятельности ГАРМ 9 августа 2024 года и заявила, что не будет возобновлять ГАРМ или аналогичные инициативы в будущем.

Организация подтвердила свою приверженность свободе слова, закрепленной в ее учредительной Конституции 1953 года.

Кс и ВФА пришли к полному согласию в том, что бренды, платформы и потребители в равной степени заинтересованы в инновациях в сфере безопасности брендов.

Напомним, что отношения между Илоном Маском и крупными игроками рекламного рынка не всегда складывались гладко. Ранее Маск также привлекал внимание общественности резкими и открытыми заявлениями в адрес крупных спонсоров, заморозивших свои бюджеты на платформе. Ожидается, что данное соглашение станет важным шагом для возвращения сотрудничества между социальными сетями и рекламным миром в конструктивное русло.