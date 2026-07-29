Представлено приложение Хинт для управления жильем с участием Марты Стюарт

·45·Технологии
Представлено приложение Хинт для управления жильем с участием Марты Стюарт

Известная основательница империи домашнего хозяйства и гостеприимства Марта Стюарт оригинальным образом шагнула на рынок технологий искусственного интеллекта. Она стала одной из соосновательниц стартапа Хинт, автоматизирующего задачи по содержанию, уходу и управлению жильем. Данное приложение предназначено для оказания владельцам домов помощи в решении повседневных хлопот, вопросов энергопотребления и различных бытовых проблем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает. передает.

По данным иксбт.ком, новая программа помогает собственникам жилья во многих вопросах, таких как составление графиков технического обслуживания, изучение качества почвы и воздуха, а также рассмотрение страховых претензий. Кроме того, приложение выполняет функции цифрового хранилища, где собраны все виды договоров, документов и счетов-фактур, относящихся к недвижимости. С помощью встроенного в него помощника на базе искусственного интеллекта пользователи могут быстро получать ответы на интересующие их вопросы.

Как отмечает главный технический директор и сооснователь стартапа Хинт Кайл Раш (Кйле Руш), Марта Стюарт участвует в проекте не просто как номинальное лицо, а как реальный акционер и активный исполнитель. Они встречаются дважды в неделю, и она лично контролирует дизайн приложения, основы брендинга, языковой стиль и точность представляемой информации. В частности, она помогает исправлять ошибки в данных, касающихся состава почвы или ухода за домом, основываясь на своем личном опыте.

История создания проекта

Изначально в 2024 году стартап начинал свою работу как инструмент, помогающий в декарбонизации жилья и поиске льгот в этом направлении. Однако со временем авторы поняли, что расширение сферы использования обладает большим потенциалом. В результате проект полностью претерпел изменения и превратился в универсального помощника с искусственным интеллектом для каждого домовладельца.

Сегодня технологии искусственного интеллекта выходят за рамки обычных чат-ботов и направляются на решение реальных повседневных проблем. Приложение Хинт является одним из таких практических решений, которое предлагается пользователям, будучи обогащенным многолетним личным опытом и советами Марты Стюарт.

Порядок использования приложения

Чтобы начать пользоваться приложением Хинт, пользователю достаточно ввести адрес своего дома. После этого система на основе общедоступных данных — реестров недвижимости, погоды, характеристик почвы и коммунальных сетей — создает цифровой профиль дома. Также владельцы жилья могут загрузить свои инспекционные отчеты, гарантийные талоны, ипотечные документы и страховые полисы.

На основе загруженных данных приложение предоставляет следующие возможности:

  • Оценка состава почвы под фундаментом и ее влияния на дренаж и безопасность
  • Предоставление информации о качестве воздуха вокруг дома
  • Анализ влияния изменений климата и засухи на страховые ставки и энергопотребление
  • Получение руководства по правильному обслуживанию основных бытовых приборов путем загрузки их фотографий
Данные возможности позволяют владельцам эффективно управлять своим имуществом, оптимизировать расходы и предотвращать неожиданные поломки.

Искусственный ИнтеллектМарта СтюартHintТехнологический СтартапУмный Дом
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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