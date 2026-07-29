В то время как мадридский «Реал» оформляет трансфер Родри, вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» близок к осуществлению одной из крупнейших инвестиций на будущее. «Горожане» сделали гигантский шаг в переговорах по трансферу 18-летнего вундеркинда «Лилля» Айюба Буадди.

Zamin.уз, ссылаясь на авторитетное издание Sky Sport, сообщает подробности этого сенсационного трансфера и о том, как лондонский «Арсенал» потерпел поражение.

1. «Арсенал» позади: «Сити» — фаворит в трансферной гонке!

Согласно последним данным, команда Энцо Марески сумела обойти своего главного конкурента в борьбе за Айюба Буадди — «Арсенал». До этого именно «канониры» считались фаворитами в гонке за игроком.

Однако в то время как команда Микеля Артеты сосредоточила свои приоритеты на трансфере Бруно Гимарайнса, руководство «Манчестер Сити» воспользовалось моментом, взяло инициативу в свои руки и ускорил переговоры с французским клубом.

2. Личный контракт готов, но споры по цене продолжаются

Будущий спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана и президент «Лилля» Оливье Летан поддерживают регулярный контакт по поводу этого трансфера.

Хотя «Лилль» отклонил несколько устных предложений английского клуба, сам игрок готов перебраться на «Этихад». Сообщается, что Буадди достиг полного соглашения с «Манчестер Сити» по условиям долгосрочного контракта до 2031 года.

На данный момент главным препятствием является сумма трансфера. Стороны пока не пришли к компромиссу:

Требование «Лилля»: 100 миллионов евро.

Предложение «Манчестер Сити»: ~90 миллионов евро с учетом бонусов.

3. Кто такой Айюб Буадди и почему его оценивают в 100 миллионов евро?

18-летний полузащитник считается одним из самых талантливых молодых игроков современного футбола. Он привлек внимание скаутов со всего мира, продемонстрировав суперфутбол в составе сборной Марокко на недавно завершившемся чемпионате мира 2026 года.

Его статистика в первой команде «Лилля» также заслуживает похвалы:

Количество матчей: 96 (во всех турнирах).

Результативность: 4 голевые передачи.

Энцо Мареска , судя по всему, видит в Буадди долгосрочного преемника Родри, и поэтому клуб не жалеет столь крупных средств.

Основные факты о трансфере Айюба Буадди

Аспект / Критерий Детали Футболист Айюб Буадди (18 лет, Марокко/Франция) Текущий клуб «Лилль» (Франция) Клуб-претендент «Манчестер Сити» (побеждает в гонке) Проигравший клуб «Арсенал» Вероятный контракт До 2031 года (согласовано) Требование «Лилля» €100 миллионов Предложение «Сити» ~€90 миллионов (с бонусами) Главное событие Яркая игра на чемпионате мира-2026

Футбольным болельщикам не стоит пропускать новость о новом суперпроекте Энцо Марески и стомиллионном рывок «Манчестер Сити».

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Как вы думаете, правильно ли платить 100 миллионов евро за 18-летнего игрока? Сможет ли он стать новым Родри под руководством Энцо Марески? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!