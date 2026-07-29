Правительство Дубая официально утвердило термин «созидательница поколений» для женщин

Правительство Дубая официально заменило термин «домохозяйка» на «созидательница поколений». Эта инициатива принята в целях должной оценки роли матерей, занимающихся воспитанием детей, повседневным трудом в семье и вносящих вклад в развитие общества.

Сообщается, что новый статус отныне будет применяться в удостоверяющих личность документах Эмиратов, медицинских справках и документах об образовании. Таким образом, труд женщин, занимающихся воспитанием детей дома, получит отдельное официальное признание и в документах.

Кроме того, планируется внедрение специальных программ финансовой и социальной поддержки для женщин, имеющих статус «созидательницы поколений». Эти меры направлены на поддержку труда матерей в семье и обществе.