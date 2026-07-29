Из-за чего сгорают видеокарты Гигабйте RTX 4060

В последнее время в мире технологий всеобщее внимание привлекают случаи внезапного выхода из строя и выгорания плат видеокарт Гигабйте GeForce RTX 4060. Как сообщает издание иксбт.ком, бразильская мастерская СидНесЛОН совместно с известным мастером по ремонту Паулу Гомесом провела специальное расследование для выяснения истинной причины этой проблемы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ранее многие специалисты и пользователи предполагали, что причиной подобных неполадок являются повреждения, поступающие через ХДМИ-разъем. Однако проведенный глубокий анализ показал ошибочность этого предположения, и выяснилось, что реальная причина кроется совсем в другом.

Исследование и основные причины

В ходе проверки специалисты с помощью осциллографа и мультиметра подробно изучили несколько работающих и поврежденных экземпляров видеокарт. В результате было установлено, что причиной неисправности является не порт HDMI, а серьезный дефект в системе питания (ВРМ) устройства.

Оказалось, что четыре фазы питания графического процессора работают несогласованно, в разных режимах. В частности, одна из фаз изменяется на значительно более высокой частоте, что приводит к неравномерному распределению электрической нагрузки между фазами.

Перегрев и его последствия

В результате неравномерного распределения питания элементы МОСФЭТ (полупроводниковые ключи) сильно перегреваются. Ситуация доходит до того, что текстолит возле видеовыходов чернеет и может даже обуглиться.

Интересно, что из-за того, что следы горения возникали именно возле видеовыходов, у многих складывалось ошибочное впечатление, будто ущерб нанесен со стороны HDMI. На самом деле корень проблемы уходит совсем в другую микросхему.

По мнению специалистов, главным источником данной проблемы является цепь измерения тока (Куррент Сенсе/ПВМ). Различия в конфигурации и сопротивлении компонентов нарушают взаимную совместимость фаз питания и подрывают стабильность всей системы.

В процессе тестирования путей устранения выявленной проблемы мастера заменили элементы цепи измерения тока на поврежденном экземпляре. Также были восстановлены сгоревшие дорожки, установлен новый МОСФЭТ и добавлен дополнительный предохранитель на линию питания 12 вольт.

После завершения ремонтных работ была проведена повторная проверка с помощью осциллографа, которая зафиксировала, что работа фаз стала гораздо более ровной. После этого видеокарта успешно прошла все тяжелые стресс-тесты и полностью восстановила свою работоспособность.