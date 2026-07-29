Сильные ливни и селевые потоки в Индии: приплывший удав испугал местных жителей
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В Индии в результате селевых потоков, вызванных проливными дождями, унесло удава. Видеозаписи происшествия распространились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.
На кадрах видно, как змея плывет в бушующем потоке. Подъем уровня воды вызвал опасения у местных жителей из-за того, что животное может приблизиться к жилым районам.
Откуда приплыла змея и куда она направилась дальше, неизвестно. Информация о том, была ли она спасена или самостоятельно выбралась из воды, на данный момент также не поступала.
Пользователи, посмотревшие видео, пишут, что во время селей опасность представляют не только водные потоки, но и дикие животные, которых приносит вместе с ними.
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