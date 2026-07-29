Манчестер Сити активизировал переговоры по трансферу Аюба Будди

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити сделал серьезный шаг к приобретению полузащитника французского Лилля Аюба Будди. Как сообщает Sky Sport, «горожане» обошли своего главного конкурента в борьбе за этот трансфер — Арсенал, добившись значительного преимущества на переговорах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ранее лондонский клуб считался явным фаворитом в борьбе за подписанием этого талантливого футболиста. Однако переключение внимания руководства Арсенала на трансфер Бруно Гимарайнша предоставило Манчестер Сити шанс перехватить инициативу. В результате условия личного контракта с 18-летним игроком уже полностью согласованы.

Переговоры и финансовые детали

В настоящее время переговоры между клубами идут практически непрерывно. Спортивный директор Манчестер Сити Уго Виана и президент Лилля Оливье Летанг поддерживают связь преимущественно по телефону, а не посредством официальных встреч. Английский клуб уже направил несколько устных предложений, однако французская сторона отклонила их все, рассчитывая заключить наиболее выгодную сделку по своему воспитаннику.

Лилль жестко придерживается своих финансовых требований и запрашивает за игрока 100 миллионов евро. В свою очередь, Манчестер Сити планирует закрыть трансфер примерно за 90 миллионов евро с учетом дополнительных бонусов. На данный момент главным препятствием между двумя клубами остается именно эта финансовая разница.

Будущее футболиста и выступления на международной арене

Действующий контракт Аюба Будди с Лиллем рассчитан до 30 июня 2029 года. Тем не менее, никаких проблем с личным соглашением игрока нет. Он согласился на выгодный контракт с Манчестер Сити до июня 2031 года и выразил полную готовность перейти в новую команду.

Несмотря на юный возраст, полузащитник провел за Лилль 96 матчей во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами. Кроме того, он привлек внимание всего мира своим выступлением за сборную Марокко на чемпионате мира. Хотя его команда уступила Франции со счетом 2:0 в четвертьфинале, уверенная игра Будди в центре поля убедила Манчестер Сити в необходимости этого трансфера.