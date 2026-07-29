Кера приобретает Oasis Секуритй для защиты агентов искусственного интеллекта

·60·Технологии
Кера приобретает Oasis Секуритй для защиты агентов искусственного интеллекта

Компания по кибербезопасности Кера подписала меморандум о намерениях по приобретению стартапа Oasis Секуритй примерно за 1 миллиард долларов на фоне стремительного роста числа агентов искусственного интеллекта. По данным TechCrunch и иксбт.ком, ожидается, что эта крупная сделка будет осуществлена преимущественно наличными, а оставшаяся часть — в виде акций Кера. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основанная в 2022 году компания Oasis Секуритй специализируется на идентификаторах, управляемых без участия человека, в первую очередь на агентах искусственного интеллекта. Сегодня резкий рост числа таких агентов в корпоративной среде требует от компаний внедрения специального ПО для кибербезопасности, которое бы постоянно контролировало их действия и безопасно распределяло права доступа к другим приложениям.

Эпоха активной консолидации на рынке кибербезопасности

За время своей деятельности Oasis успела привлечь около 195 миллионов долларов инвестиций от таких авторитетных инвесторов, как Аккел, Крафт Вентурес и Кйберстартс. Эта покупка наглядно демонстрирует резкий рост спроса на рынке провайдеров кибербезопасности, защищающих предприятия от угроз, связанных с искусственным интеллектом.

В свою очередь, Кера также недавно привлекла 600 миллионов долларов при оценке в 12 миллиардов долларов. Эти две компании, имеющие общих инвесторов, планируют в будущем объединить свои возможности. В последнее время Кера активно занимается покупкой других стартапов.

На пути к созданию единой платформы безопасности

После завершения процесса объединения руководство Кера планирует полностью интегрировать технологии Oasis в единую платформу идентификации и безопасности данных. Это позволит предприятиям еще надежнее защищать свои цифровые активы и современные интеллектуальные системы от внешних и внутренних угроз.

По имеющимся данным, хотя годовой регулярный доход Кера превысил 150 миллионов долларов, организация пока не работает с чистой прибылью. Этот гигант в сфере безопасности с пятилетней историей к настоящему моменту привлек в общей сложности около 2,3 миллиарда долларов инвестиций.

CyeraOasis SecurityИскусственный интеллектКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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