Джон Стоунз прибыл в Милан: английский защитник присоединяется к Интеру

·40·Спорт
Джон Стоунз прибыл в Милан: английский защитник присоединяется к Интеру

Опытный защитник сборной Англии Джон Стоунз прибыл в Италию и готовится подписать контракт с действующим чемпионом Серии А — Интером. Став свободным агентом по истечении срока действия контракта с Манчестер Сити, 32-летний футболист приземлился в Милане, где его встретили представители СМИ и болельщики. Как сообщает Sky Италиа, ожидается, что сегодня игрок пройдет медицинское обследование и получит спортивный сертификат фитнеса от Национального олимпийского комитета (КОНИ). Об этом сообщает Goal.com .

Проведя десятилетие больших успехов на Этихад Стэдиум, Джон Стоунз готовится открыть новую страницу в своей карьере. Говоря об этом вызове в чемпионате Италии, футболист не скрывал своей радости. «Я очень рад быть здесь, большое спасибо. Увидимся совсем скоро, чао», — кратко прокомментировал защитник по прибытии на Сан-Сиро.

Условия контракта и значение опытного защитника

После завершения всех формальностей Джон Стоунз должен подписать двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за каждый сезон. Этот трансфер оценивается как важный шаг главного тренера Интера Кристиана Киву по укреплению линии обороны. Руководство клуба рассчитывает именно на таких игроков с огромным опытом на международной арене для успешной защиты Скудетто.

За годы выступлений в составе Манчестер Сити Джон Стоунз завоевал в общей сложности 20 крупных трофеев, среди которых шесть титулов АПЛ и кубок Лиги чемпионов. Ожидается, что привнесение такого менталитета победителя в защитную линию Киву принесет большую пользу команде. Однако активность клуба на трансферном рынке на этом не ограничивается.

Дальнейшие планы на трансферном рынке и история травм

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио подтвердил ведение переговоров с капитаном Тоттенхэма Криштианум Ромеро. Если Бенжамен Павар покинет команду в летнее трансферное окно, миланцы могут подписать как Джона Стоунза, так и чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Сообщается также, что Джед Спенс определен в качестве приоритетной цели для усиления флангов обороны.

Стоит отметить, что сезон 2025/26 выдался для Джона Стоунза сложным из-за физических проблем. Травмы бедра и икры позволили ему принять участие лишь в 18 матчах во всех турнирах. Тем не менее, он провел пять матчей за сборную Англии на чемпионате мира, внеся свой вклад в завоевание третьего места. Медицинский штаб Интера уделит особое внимание физическому состоянию игрока во время сегодняшнего медосмотра и надеется, что новая обстановка поможет ему забыть о травмах.

Джон СтоунзИнтерСерия АМанчестер СитиТрансферы
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Jahongir Tursunov
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