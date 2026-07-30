Бехзод Мирзаев и Захро Мирзаева совершают умру (видео)

Известные представители узбекского искусства — актер Бехзод Мирзаев и актриса Захро Мирзаева в эти дни находятся в Саудовской Аравии для совершения благословенного паломничества Умра.

Совершая обряды поклонения в священном городе Мекке, артисты поделились фотографиями и видео из поездки на своих страницах в социальных сетях. Эти кадры тепло встречены поклонниками, которые направляют им добрые пожелания и молитвы.

Поездка на умру оставила у актера и актрисы незабываемые впечатления, они искренне выполняют обряды поклонения и зиярата в священных местах.

Пусть Всевышний Аллах примет их молитвы и воплотит в жизнь их благие намерения.