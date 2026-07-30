Volvo отказалась от лидарных систем, а Илон Маск заявил, что предупреждал об этом

·68·Технологии
Volvo отказалась от лидарных систем, а Илон Маск заявил, что предупреждал об этом

На авторынке произошло еще одно важное изменение в подходах к технологиям автономного вождения. Согласно данным Иксбт.ком, знаменитая шведская компания Volvo приняла решение официально прекратить использование ЛиДАР-датчиков в своих автомобилях моделей ЭКс90 и ЭС90. Данное решение по-разному трактуется на различных рынках и привлекло внимание автолюбителей и отраслевых экспертов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной причиной столь резких перемен называют финансовые проблемы компании Луминар — партнера Volvo и поставщика датчиков. В частности, столкнувшись с процедурой банкротства, Луминар оказалась не в состоянии поставлять это критически важное оборудование для автомобилей. В результате Volvo вынуждена отказаться от данной технологии и постепенно сворачивать систему.

Клиентам в Норвегии выплатить компенсацию

В результате этих технологических изменений интересы покупателей также не остались без внимания. В частности, было решено выплатить покупателям на норвежском рынке компенсацию в размере 1800 евро за обещанные, но так и не реализованные функции. Подобные ситуации показывают, что проблемы с поставщиками в автопроме в конечном итоге напрямую влияют на потребителей.

На ситуацию также отреагировал глава Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети. На своей странице в сети Кс он написал: «Я пытался их предупредить. Люди управляют автомобилями с помощью нейросетей и оптических датчиков. То же самое касается и роботизированных машин».

Критическое отношение Илона Маска к лидарным технологиям

Илон Маск и ранее был известен тем, что высказывал крайне негативное мнение о лидарных системах. Ранее он называл эту технологию «бесполезной затеей». Основатель Tesla твердо убежден, что при создании систем автономного управления дорогие ЛиДАР-датчики не нужны, а основной упор следует делать на искусственный интеллект и камеры.

В настоящее время в автомобильной промышленности сохраняются два разных подхода к развитию систем автономного движения. Если одна группа компаний полагается на лидары и радары, то Tesla и ее сторонники пытаются доказать, что высоких результатов можно добиться исключительно с помощью оптических датчиков и нейросетей.

Отказ Volvo от лидаров и банкротство компании Луминар вновь создали важный поворот в этих технологических спорах. А по какому пути пойдет будущее автомобильной промышленности и какая технология одержит верх, покажут практические результаты ближайших лет.

VolvoИлон МаскLidarTeslaТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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