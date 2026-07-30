Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции с Ламине Ямалем

Нападающий Карим Адейеми, пополнивший ряды каталонской Барселоны, заявил, что не боится конкуренции со звездным Ламине Ямалем за место в основном составе команды. Немецкий футболист, перешедший из дортмундской Боруссии, высказался о своих возможностях перед началом нового сезона и отношениях с главным тренером Ханси Фликом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет Mundo Deportivo, 24-летний форвард, дав интервью во время предсезонного сбора Барселоны в Сент-Джорджс-Парке, отметил, что быстро адаптируется к условиям в каталонском клубе. По его словам, высокая конкуренция в команде его не пугает, а наоборот, придает еще больше уверенности в собственных силах.

Звонок Ханси Флика стал решающим фактором трансфера

Говоря о том, как проходил трансферный процесс, Карим Адейеми подчеркнул, что одного телефонного звонка от главного тренера Ханси Флика было достаточно для перехода в команду мечты. Выяснилось, что между тренером и футболистом, ранее работавшими вместе в сборной Германии, установлен высокий уровень взаимного доверия.

По словам футболиста, Флику не пришлось прилагать много усилий для его убеждения. Он просто позвонил и спросил, хочет ли он приехать в Каталонию, а Адейеми отметил, что ни секунды не сомневался, когда поступило предложение от столь великого клуба мира.

Конкуренция с Ламине Ямалем и задачи на поле

Отвечая на вопрос о конкуренции на фланге с молодой звездой команды Ламине Ямалем, Карим Адейеми дал решительный и открытый ответ. Он заявил, что никого не боится и твердо верит: если он сможет продемонстрировать свою лучшую игру, то получит шанс выйти на поле.

Ожидается, что этот трансфер еще больше расширит атакующий потенциал Барселоны и усилит конкуренцию. Привлечение Ханси Фликом этого нападающего несомненно увеличит тактические варианты в предстоящих матчах.