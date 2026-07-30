Постоянный представитель США при НАТО назвал Украину «испытательным полигоном будущего»

·92·Мир
Постоянный представитель США при НАТО назвал Украину «испытательным полигоном будущего»

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе визита в Киев высоко оценил роль Украины в сфере современных военных технологий. Он подчеркнул, что Украина из страны, получающей помощь в сфере безопасности, превратилась в производителя технологий для будущих полей сражений.

Zamin.уз представляет детали этого важного визита, встречи Мэтью Уитакера с Зеленским, а также его мнение о военном потенциале Украины.

1. Мэтью Уитакер в Киеве: Встреча и выставка вооружений

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в рамках официального визита в Киев провел продуктивные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями правительства. В ходе визита он также посетил выставку современного украинского вооружения, ознакомившись напрямую с военно-техническим потенциалом страны.

Уитакер опубликовал примечательные моменты этого мероприятия на своих страницах в социальных сетях. Видеоматериал об этом визите был также опубликован в Телеграм-канале «Дональд Трамп по-русски».

2. «Украина — производитель технологий»: Анкарский саммит и новая эпоха

В своем заявлении американский представитель отдельно остановился на недавно прошедшем Анкарском саммите и достигнутых на нем важных договоренностях. Он сообщил, что на этом саммите союзники признали прямой вклад Украины в трансатлантическую безопасность.

Из заявления Мэтью Уитакера:

«Я провел переговоры с президентом Зеленским и руководителями украинского правительства после Анкарского саммита по поводу реализации сделки президента США Дональда Трампа касательно беспилотников и поставок перехватчиков для систем Патриот. Украина превратилась из получателя помощи в сфере безопасности в производителя технологий для будущих полей сражений».

3. Испытание технологий поля боя: Облик будущего

По словам Уитакера, такой подъем Украины в сфере военных технологий делает ее ключевым участником в определении облика будущих войн. На фоне драматизма чемпионата мира (речь не о Карло Анчелотти в качестве тренера), превращение Украины в «испытательный полигон» имеет стратегическое значение.

Сборная на этом этапе (и речь не о пентакампионах, покинувших турнир в 1/8 финала), а именно достижения на поле боя — производство и испытание дронов и современных систем противовоздушной обороны — выводят военный потенциал Украины на новый этап.

Основные факты о военно-сотрудничестве США и Украины

Аспект / Критерий

Детали

Переговоры

Мэтью Уитакер и Владимир Зеленский

Место визита

Киев, Украина

Признание

Украина — производитель технологий

Ключевые договоренности (Трамп)

Сделка по дронам, перехватчики «Патриот»

Источник (Видео)

«Дональд Трамп по-русски» (Telegram)

Главный саммит

Анкарский саммит

Визит постоянного представителя США при НАТО в Украину и его заявление об «испытательном полигоне будущего» ничуть не уступают событиям в мире футбола.

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Как вы думаете, действительно ли Украина сможет стать мировым лидером в сфере военных технологий? Как сделка Трампа по беспилотникам повлияет на ситуацию в регионе? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

Мэттью УитакерВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампКиев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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