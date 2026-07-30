Испытания Starship прошли успешно, но теплоизоляция еще не готова

·79·Технологии
Испытания Starship прошли успешно, но теплоизоляция еще не готова

Космический корабль Starship компании SpaceX успешно завершил очередной испытательный полет, сделав важный шаг в развитии космических технологий. Однако, по информации иксбт.ком, несмотря на успешное выполнение этапов входа в атмосферу и приводнения, на пути к его быстрому повторному запуску сохраняется серьезная преграда — это вопрос теплоизоляции, защищающей корпус корабля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Авторитетные специалисты США, в том числе бывший инженер Исследовательского центра NASA имени Эймса Ден Раски, бывший астронавт Чарльз Камарда и бывший чиновник Чарльз Миллер, провели глубокий анализ кадров Starship после его посадки в Индийский океан. По их выводам, светящиеся дорожки, появляющиеся в местах стыковки керамических плиток, свидетельствуют о проникновении перегретых газов между плитками.

Тепловая защита и ее главная проблема

Хотя существующая тепловая защита выполнила свою основную задачу и обеспечила безопасное прохождение корабля через атмосферу, специалисты отметили наличие трещин и повреждений на некоторых плитках. Проблема заключается не в возвращении корабля, а в процессе его подготовки к следующему полету. Если после каждого запуска требуется долгая проверка и ремонт тысяч плиток, полностью быстрое многоразовое использование достичь не удастся.

По мнению экспертов, такая ситуация напоминает программу Спаке Шуттле прошлого века. Тогда тепловая защита тоже работала, но процесс ее обслуживания делал полеты медленными и дорогими. Хотя стальной корпус Starship может выдерживать нагрев до 800 градусов даже при частичном повреждении плиток, это обеспечивает кораблю дополнительный запас прочности.

Планируемое будущее и необходимость новых технологий

Глава SpaceX Илон Маск ранее назвал полностью многоразовую тепловую защиту самой большой нерешенной проблемой проекта Starship. Компания уже сейчас работает над новыми материалами, совершенствует конструкцию плиток и методы их крепления. Однако аналитики подчеркивают, что текущий подход является продолжением старой архитектуры Спаке Шуттле.

Такая архитектура может быть достаточной для регулярного запуска спутников Starlink, но для сотен и тысяч дешевых полетов в год, требуемых лунными и марсианскими программами, орбитальными дата-центрами и космическими солнечными станциями, необходимы совершенно новые технологии тепловой защиты. В связи с этим эксперты призывают агентство NASA возобновить фундаментальные исследования по возвращению космических аппаратов с орбиты, так как подобные научные изыскания не финансировались последние 30 лет.

StarshipSpaceXИлон МаскNASAКосмические технологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей