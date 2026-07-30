Космический корабль Starship компании SpaceX успешно завершил очередной испытательный полет, сделав важный шаг в развитии космических технологий. Однако, по информации иксбт.ком, несмотря на успешное выполнение этапов входа в атмосферу и приводнения, на пути к его быстрому повторному запуску сохраняется серьезная преграда — это вопрос теплоизоляции, защищающей корпус корабля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Авторитетные специалисты США, в том числе бывший инженер Исследовательского центра NASA имени Эймса Ден Раски, бывший астронавт Чарльз Камарда и бывший чиновник Чарльз Миллер, провели глубокий анализ кадров Starship после его посадки в Индийский океан. По их выводам, светящиеся дорожки, появляющиеся в местах стыковки керамических плиток, свидетельствуют о проникновении перегретых газов между плитками.

Тепловая защита и ее главная проблема

Хотя существующая тепловая защита выполнила свою основную задачу и обеспечила безопасное прохождение корабля через атмосферу, специалисты отметили наличие трещин и повреждений на некоторых плитках. Проблема заключается не в возвращении корабля, а в процессе его подготовки к следующему полету. Если после каждого запуска требуется долгая проверка и ремонт тысяч плиток, полностью быстрое многоразовое использование достичь не удастся.

По мнению экспертов, такая ситуация напоминает программу Спаке Шуттле прошлого века. Тогда тепловая защита тоже работала, но процесс ее обслуживания делал полеты медленными и дорогими. Хотя стальной корпус Starship может выдерживать нагрев до 800 градусов даже при частичном повреждении плиток, это обеспечивает кораблю дополнительный запас прочности.

Планируемое будущее и необходимость новых технологий

Глава SpaceX Илон Маск ранее назвал полностью многоразовую тепловую защиту самой большой нерешенной проблемой проекта Starship. Компания уже сейчас работает над новыми материалами, совершенствует конструкцию плиток и методы их крепления. Однако аналитики подчеркивают, что текущий подход является продолжением старой архитектуры Спаке Шуттле.

Такая архитектура может быть достаточной для регулярного запуска спутников Starlink, но для сотен и тысяч дешевых полетов в год, требуемых лунными и марсианскими программами, орбитальными дата-центрами и космическими солнечными станциями, необходимы совершенно новые технологии тепловой защиты. В связи с этим эксперты призывают агентство NASA возобновить фундаментальные исследования по возвращению космических аппаратов с орбиты, так как подобные научные изыскания не финансировались последние 30 лет.