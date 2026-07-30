Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Чолпон-ату: что на повестке дня?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в рамках государственного визита в город Чолпон-ату (Кыргызстан). В международном аэропорту «Иссык-Куль» высоких гостей лично встретили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его супруга.

В программе поездки — переговоры, направленные на выведение двустороннего стратегического партнерства на новый этап, а также неформальная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. По этой причине диалог на Иссык-Куле имеет важное значение не только для отношений Ташкента и Бишкека, но и для повестки дня всего региона.

Торжественная церемония встречи в аэропорту

Согласно предоставленной официальной информации, в честь встречи лидера Узбекистана были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Тот факт, что Садыр Жапаров лично встретил высокого гостя с супругой, свидетельствует о высоком политическом статусе визита. Подобные церемонии подчеркивают взаимное доверие и особую близость в отношениях между государствами.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана в последние годы поддерживают регулярный диалог. На встрече, прошедшей в июне 2026 года в Ташкенте, также обсуждались вопросы увеличения товарооборота, ускорения совместных проектов в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Какие вопросы находятся в центре переговоров?

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Основное внимание может быть уделено следующим направлениям:

дальнейшее увеличение объемов взаимной торговли;

расширение промышленной кооперации;

активизация связей между приграничными регионами;

развитие автомобильного и железнодорожного сообщения;

сотрудничество в сфере энергетики и водных ресурсов;

увеличение обменов в областях туризма, культуры и образования.

Отношения между двумя странами поднялись с уровня обычного добрососедства до всеобъемлющего стратегического партнерства. Поэтому на нынешнем этапе от сторон ожидается не столько принятие новых заявлений, сколько фокус на ускорении ранее согласованных проектов и превращении их в практические результаты.

Главная интрига встречи на Иссык-Куле

Также запланировано участие Шавката Мирзиёева в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Преимущество неформального формата заключается в том, что главы государств имеют возможность открыто обсудить наиболее актуальные проблемы региона без жесткого протокола и длинных официальных докладов.

В ходе диалога могут быть подняты следующие темы:

ситуация с безопасностью в регионе;

развитие транспортных коридоров;

выход на рынки Европы через Каспийское море;

энергетические и водные вопросы;

сокращение барьеров во взаимной торговле;

изменение климата и экологические риски;

туризм и культурные связи.

На седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре 2025 года, было объявлено принципиальное решение о принятии Азербайджана в этот формат в качестве полноправного члена. Тем самым региональный диалог географически расширился через Каспий до Южного Кавказа.

Почему участие Азербайджана важно?

Азербайджан является для стран Центральной Азии важным транспортным звеном при выходе на рынки Европы и Турции. В связи с этим его присоединение к региональным консультациям может ускорить сотрудничество в сфере транспорта и логистики.

В частности, через Транскаспийский коридор появятся возможности:

сокращения сроков грузоперевозок;

создания новых логистических центров;

расширения возможностей портов;

упрощения таможенных процедур;

диверсификации экспортных маршрутов.

В этом смысле неформальная встреча на Иссык-Куле может стать площадкой не только для политического диалога, но и для обсуждения стратегии выхода региона на внешние рынки.

Интересы, связывающие Узбекистан и Кыргызстан

Общая граница, близкая культура и взаимосвязанная экономика двух стран определяют особое значение их отношений.

В последние годы Ташкент и Бишкек достигли заметных результатов в направлениях:

урегулирования приграничных вопросов;

открытия контрольно-пропускных пунктов;

расширения торговли между регионами;

создания совместных предприятий;

восстановления транспортных связей.

На встрече двух президентов в Ташкенте в ноябре 2025 года увеличение товарооборота, а также ускорение транспортных, энергетических, промышленных и инфраструктурных проектов также были определены в качестве приоритетных задач.

Теперь главная задача — трансформировать политическую близость в осязаемые экономические выгоды для населения и бизнеса.

Каких результатов ожидают от визита?

По итогам переговоров могут быть приняты совместное заявление, межправительственные документы или соглашения по конкретным проектам. Однако список документов, которые будут подписаны, пока не разглашается.

Эффективность визита будет оцениваться по следующим результатам:

Будут ли объявлены новые инвестиционные и торговые проекты? Будут ли предоставлены дополнительные льготы для приграничных регионов? Будут ли установлены конкретные сроки по транспортным и энергетическим инициативам? Каким содержанием будет наполнен новый формат между Центральной Азией и Азербайджаном?

Именно ответы на эти вопросы определят реальный политический и экономический вес визита на Иссык-Куль.

Главный вывод

Государственный визит Шавката Мирзиёева с супругой в Кыргызстан является очередным важным этапом тесных отношений между двумя странами.

В ходе переговоров в Чолпон-ате будут рассмотрены вопросы углубления стратегического партнерства, расширения торговли и совместных проектов. А неформальная региональная встреча может определить дальнейшие направления нового политико-экономического формата, объединяющего Центральную Азию и Азербайджан.

Теперь главная интрига заключается в том, какими практическими соглашениями завершится теплая церемония встречи на Иссык-Куле.