Родившаяся без черных пятен редкая панда привлекла внимание любителей животных по всему миру!
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Редкая панда, родившаяся без привычных черных пятен вокруг глаз, привлекла внимание любителей животных по всему миру. Поскольку большие панды известны своей черно-белой окраской, внешний вид этого малыша вызвал у многих большой интерес.
Специалисты по дикой природе связывают такое окрашивание панды с редкой генетической мутацией, влияющей на пигментацию. Однако эта особенность никак не повлияла на ее здоровье.
Сообщается, что панда чувствует себя хорошо и продолжает нормально развиваться. Ее питание, активность и общее состояние находятся под контролем специалистов.
Фотографии необычной панды также широко распространились в социальных сетях и вызвали множество обсуждений.
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