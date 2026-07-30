Родившаяся без черных пятен редкая панда привлекла внимание любителей животных по всему миру!

Редкая панда, родившаяся без привычных черных пятен вокруг глаз, привлекла внимание любителей животных по всему миру. Поскольку большие панды известны своей черно-белой окраской, внешний вид этого малыша вызвал у многих большой интерес.

Специалисты по дикой природе связывают такое окрашивание панды с редкой генетической мутацией, влияющей на пигментацию. Однако эта особенность никак не повлияла на ее здоровье.

Сообщается, что панда чувствует себя хорошо и продолжает нормально развиваться. Ее питание, активность и общее состояние находятся под контролем специалистов.

Фотографии необычной панды также широко распространились в социальных сетях и вызвали множество обсуждений.