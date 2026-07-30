Женщина, отдавшая почку своему начальнику, впоследствии была уволена

Этот случай, произошедший в США, уже много лет упоминается как одно из самых обсуждаемых событий, связанных с донорством органов. Женщина по имени Дебби Стивенс согласилась стать донором и отдать свою почку, чтобы спасти жизнь своему начальнику. однако после операции вместо ожидаемой благодарности она столкнулась с неожиданными проблемами.

Как выяснилось, Дебби Стивенс работала в одной из компаний в штате Нью-Йорк, США. Когда стало известно, что ее руководитель Джеки Брусия борется с почечной недостаточностью, Дебби без колебаний решила стать донором. Первоначальные обследования показали, что они не подходят друг другу напрямую. После этого она приняла участие в программе парного обмена почками ("паиред кидней ексчанге"), отдав свою почку другому пациенту. Взамен почка совместимого донора была пересажена ее начальнику.

После операции Дебби заявляла, что столкнулась на рабочем месте с давлением и различными разногласиями. Вскоре после этого ее уволили. В одном из интервью СМИ женщина вспоминала те тяжелые переживания: "Мне казалось, будто меня наняли на работу только потому, что им была нужна моя почка".

Позже Дебби Стивенс обратилась в суд против своего бывшего работодателя. Однако стороны заняли разные позиции по делу, а работодатель отверг обвинения. Данный инцидент вызвал широкие общественные дискуссии в США и других странах о поддержке донорства органов, правах доноров и трудовых отношениях.

История Дебби Стивенс напоминает многим одну истину: иногда добро не вознаграждается так, как ожидалось. Тем не менее, ее гуманный шаг еще раз напомнил тысячам людей о важности донорства органов в спасении жизней.