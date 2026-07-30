Увлекшийся телефоном турист столкнулся лицом к лицу с медведем (видео)

На знаменитой автомобильной дороге Трансфэгэрашан в Румынии произошел опасный инцидент с участием туриста. Мужчина, увлеченный мобильным телефоном, совершенно не заметил, как к нему сзади подкрался дикий медведь.

На видео запечатлено, как медведь подошел к туристу сзади и даже понюхал его ногу. Заметив животное, мужчина впал в панику и немедленно побежал к своему автомобилю. Медведь же преследовал его на протяжении нескольких метров. К счастью, турист успел добраться до машины, и инцидент закончился без серьезных последствий.

Другой турист, ставший свидетелем происшествия, снял эти кадры на видео и выложил в социальные сети. Ролик за короткое время набрал миллионы просмотров и вызвал широкие обсуждения.

Специалисты напомнили, что в окрестностях дороги Трансфэгэрашан часто встречаются дикие медведи, и призвали туристов не кормить их, не приближаться и всегда соблюдать осторожность в таких районах. По их словам, прикормленные людьми медведи перестают бояться человека, что может привести к учащению подобных опасных ситуаций.