Франк Артига высказался о трансфере Жахонгира Урозова в «Рубин»

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) намечается настоящая трансферная бомба. Испанский главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига впервые прокомментировал сообщения о переходе в клуб защитника самаркандского «Динамо» и национальной сборной Узбекистана Жахонгира Урозова.

Ранее в СМИ распространились сведения о том, что «Рубин» арендует 22-летнего талантливого защитника с правом выкупа. Эту информацию также подтвердил главный тренер самаркандского «Динамо» Вадим Абрамов.

Zamin.уз рассказывает о деталях этого важного трансфера, мнениях тренера из школы «Барселоны» и участии Урозова в историческом чемпионате мира.

Франк Артига: «Урозов нам очень поможет»

В интервью официальному сайту «Рубина» испанский специалист высоко оценил трансфер узбекского футболиста. По мнению тренера, приход Урозова значительно укрепит оборонительную линию команды.

Из заявления Франка Артиги: «Я уже говорил ранее, нам необходимо укрепить определенные позиции. Если эта информация и трансфер официально подтвердятся, это будет отличным вариантом для нас. Жахонгиру 22 года, у него очень хорошие физические показатели и огромный потенциал для дальнейшего роста. Без сомнений, если все завершится успешно, он окажет нашей команде серьезную помощь».

Напомним, что Франк Артига возглавляет «Рубин» с начала 2026 года.

Воспитанник школы «Барселоны» и наставник чемпионов мира

Выбор Франка Артиги на трансферном рынке не случаен. За свою карьеру опытный специалист работал в клубах Испании, ОАЭ и России. Однако самый яркий период его деятельности связан с работой в молодежной академии «Барселоны» в 2010–2021 годах.

В этот период Артига тренировал победителей недавно завершившегося чемпионата мира 2026 года — Марка Кукурелью и Дани Ольмо. Кроме того, под его руководством занимались такие известные в мире футбола игроки, как Андре Онана, Адама Траоре, Антонио Санабрия, Карлес Аленья. Это свидетельствует об умении Артиги замечать молодых талантов и выводить их на высокий уровень.

Жахонгир Урозов: Участник ЧМ-2026 и дебютант национальной сборной

Направляющийся в чемпионат России Жахонгир Урозов азы футбола постигал в системе ташкентского клуба «Бунёдкор». Его профессиональная карьера развивалась стремительными темпами:

Клубный уровень: Дебют в «Бунёдкоре» в 2022 году, переход в турецкий «Эюпспор» в 2023 году и последующая аренда в самаркандское «Динамо». В феврале 2025 года «Динамо» выкупило его трансфер полностью. Молодежный уровень: Победитель Кубка Азии среди игроков до 20 лет в 2023 году и участник молодежного чемпионата мира в том же году (четыре матча). Национальная сборная: Дебют за главную сборную весной 2026 года и гол в первом же матче против Габона, принесший команде победу со счетом 3:1. ЧМ-2026 (Новая история): Летом 2026 года включен в окончательную заявку сборной на первый в истории Узбекистана чемпионат мира. На групповом этапе провел на поле два матча (против Колумбии и Конго), сыграв в общей сложности 93 минуты.

Предположительные детали трансфера и показатели Урозова

Аспект / Критерий Детали Футболист Жахонгир Урозов Клуб (текущий) «Динамо» (Самарканд) Клуб (новый) «Рубин» (Казань, РПЛ) Тренер Франк Артига (екс-Барселона) Стоимость аренды 100 000 евро Право выкупа 700 000 евро Возраст 22 Участие в ЧМ-2026 Да (2 матча, 93 минуты) Дебют за сборную Весна 2026 года (гол Габону)

Переход молодого узбекского защитника в «Рубин» под руководством наставника академии «Барселоны» — это очередной большой шаг для узбекского футбола и позитивное следствие ЧМ-2026.

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