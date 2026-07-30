Кошка, не оставлявшая хозяйку ни на секунду, растрогала пользователей

Сотрудники скорой помощи, прибывшие по вызову в одну из квартир в Дагестане, начали процедуру внутривенного введения лекарства больной женщине. Именно в этот момент любимая кошка хозяйки привлекла всеобщее внимание своим неожиданным поведением.

На видео запечатлено, как кошка подошла к хозяйке, спокойно села перед ее рукой, куда делали укол, и внимательно наблюдала за каждым движением медиков. Стоило фельдшеру прикоснуться к руке женщины, как кошка недовольно мяукала, создавая впечатление, будто она пытается защитить свою хозяйку.

Во время процедуры кошка ни на секунду не отходила от хозяйки. Она оставалась рядом даже тогда, когда капельница закончилась и сотрудники скорой помощи вышли из дома.

Это видео, распространившееся в социальных сетях, за короткое время собрало сотни тысяч просмотров. Пользователи восхищаются преданностью и любовью кошки к своей хозяйке, называя ее в комментариях «самым преданным охранником» и «настоящим членом семьи».