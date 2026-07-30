Нскале покупает Анйскале для расширения своей инфраструктуры искусственного интеллекта

·36·Технологии
Нскале покупает Анйскале для расширения своей инфраструктуры искусственного интеллекта

Британская компания Нскале, специализирующаяся в сфере искусственного интеллекта, приобретает программный стартап Анйскале с целью более полного покрытия расходов клиентов на вычислительные мощности. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, сумма этой крупной сделки составляет 1,65 миллиарда долларов. Ожидается, что данное приобретение ознаменует новый этап на рынке развития технологий искусственного интеллекта и обработки данных. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Созданная командой разработчиков известного проекта Рай с открытым исходным кодом для распределенного программирования, компания Анйскале изначально разработала платформу для управления проектами, требующими больших объемов вычислительных мощностей. Однако после представления в 2022 году модели ГПТ-3 и привлечения всеобщего внимания к технологиям искусственного интеллекта, стартап кардинально изменил свою деятельность. Компания начала предлагать услуги по обучению и обслуживанию крупных языковых моделей, сортировке данных, инференсу и масштабированию процессов обучения с подкреплением.

Вертикальная интеграция и единая инфраструктура

Платформа Анйскале построена непосредственно вокруг Рай и предоставляет разработчикам специальные инструменты, системы мониторинга и возможности оркестрации. Присоединение данного стартапа идеально вписывается в стратегию вертикального расширения Нскале по удовлетворению вычислительных потребностей. Этот неоклауд сформировал бизнес-направления, включающие энергетику, дата-центры и программы оркестрации, а теперь также будет включать услуги по управлению рабочей нагрузкой и масштабированию.

В официальном заявлении Анйскале подчеркивается, что объединение двух компаний позволит взаимосогласованно проектировать программный слой и нижележащую инфраструктуру. Такого подхода каждая из компаний по отдельности не смогла бы достичь путем оптимизации исключительно своего слоя. Кроме того, компания Анйскале, оценивавшаяся в 1,38 миллиарда долларов в ходе раунда Сериес К в 2022 году, сообщила, что ее доход в последнем квартале вырос на 70 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

Финансовые возможности компании Нскале

По данным иксбт.ком, в марте текущего года Нскале успешно завершила инвестиционный раунд Сериес К на сумму 2 миллиарда долларов, а ее общая стоимость достигла 14,6 миллиарда долларов. В число инвесторов компании входят такие известные мировые структуры, как NVIDIA, Нокиа, Блуе Овл, Dell и крупный норвежский промышленный гигант Акер. Неоклауд активно осваивает привлеченные инвестиции и различные заемные средства, заключив важные соглашения по центрам обработки данных с такими партнерами, как Microsoft, Бритиш Телеком и Нордкрафт.

Согласно условиям сделки, Анйскале продолжит свою деятельность под собственным независимым брендом и не прекратит обслуживание существующих клиентов. Также предусмотрено, что около 200 специалистов, работающих в стартапе, в полном составе присоединятся к команде Нскале. Это позволит сохранить и еще больше повысить кадровый потенциал в области разработки технологий искусственного интеллекта.

NscaleAnyscaleИскусственный интеллектПОИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52Apple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиApple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиСегодня, 04:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей