Британская компания Нскале, специализирующаяся в сфере искусственного интеллекта, приобретает программный стартап Анйскале с целью более полного покрытия расходов клиентов на вычислительные мощности. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, сумма этой крупной сделки составляет 1,65 миллиарда долларов. Ожидается, что данное приобретение ознаменует новый этап на рынке развития технологий искусственного интеллекта и обработки данных. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Созданная командой разработчиков известного проекта Рай с открытым исходным кодом для распределенного программирования, компания Анйскале изначально разработала платформу для управления проектами, требующими больших объемов вычислительных мощностей. Однако после представления в 2022 году модели ГПТ-3 и привлечения всеобщего внимания к технологиям искусственного интеллекта, стартап кардинально изменил свою деятельность. Компания начала предлагать услуги по обучению и обслуживанию крупных языковых моделей, сортировке данных, инференсу и масштабированию процессов обучения с подкреплением.

Вертикальная интеграция и единая инфраструктура

Платформа Анйскале построена непосредственно вокруг Рай и предоставляет разработчикам специальные инструменты, системы мониторинга и возможности оркестрации. Присоединение данного стартапа идеально вписывается в стратегию вертикального расширения Нскале по удовлетворению вычислительных потребностей. Этот неоклауд сформировал бизнес-направления, включающие энергетику, дата-центры и программы оркестрации, а теперь также будет включать услуги по управлению рабочей нагрузкой и масштабированию.

В официальном заявлении Анйскале подчеркивается, что объединение двух компаний позволит взаимосогласованно проектировать программный слой и нижележащую инфраструктуру. Такого подхода каждая из компаний по отдельности не смогла бы достичь путем оптимизации исключительно своего слоя. Кроме того, компания Анйскале, оценивавшаяся в 1,38 миллиарда долларов в ходе раунда Сериес К в 2022 году, сообщила, что ее доход в последнем квартале вырос на 70 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

Финансовые возможности компании Нскале

По данным иксбт.ком, в марте текущего года Нскале успешно завершила инвестиционный раунд Сериес К на сумму 2 миллиарда долларов, а ее общая стоимость достигла 14,6 миллиарда долларов. В число инвесторов компании входят такие известные мировые структуры, как NVIDIA, Нокиа, Блуе Овл, Dell и крупный норвежский промышленный гигант Акер. Неоклауд активно осваивает привлеченные инвестиции и различные заемные средства, заключив важные соглашения по центрам обработки данных с такими партнерами, как Microsoft, Бритиш Телеком и Нордкрафт.

Согласно условиям сделки, Анйскале продолжит свою деятельность под собственным независимым брендом и не прекратит обслуживание существующих клиентов. Также предусмотрено, что около 200 специалистов, работающих в стартапе, в полном составе присоединятся к команде Нскале. Это позволит сохранить и еще больше повысить кадровый потенциал в области разработки технологий искусственного интеллекта.