Netflix приобрел вселенную Те Валкинг Деад за 500 миллионов долларов

Ведущий мировой стриминговый сервис Netflix заключил одну из крупнейших лицензионных сделок в своей истории. Как сообщает АМК Глобал Медиа, стороны подписали многолетнее глобальное соглашение на сумму 500 миллионов долларов, которое позволит представить культовую вселенную «Те Валкинг Деад» зрителям по всему миру. Данное соглашение имеет стратегическое значение как для самой платформы, так и для всего телевизионного рынка. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в рамках нового соглашения Netflix получил права на показ в общей сложности 371 эпизода, включая оригинальный сериал «Те Валкинг Деад» и все его шесть спин-офф проектов. Примечательно, что если с 2011 года Netflix был эксклюзивным домом для этой драмы о выживании в США, то теперь данный контент также охватит такие дополнительные рынки, как Великобритания, Италия, Австралия и Новая Зеландия.

Детали сделки и финансовые показатели

Данная сделка стоимостью 500 миллионов долларов стала одним из самых дорогих телевизионных лицензионных контрактов за последние годы. Для сравнения, HBO Max в 2020 году заплатил 425 миллионов долларов за перенос сериала «Фриендс» с Netflix на свою платформу. Однако особенность этого соглашения заключается в том, что Netflix не будет обладать эксклюзивными правами и разделит доступ к стримингу с платформой АМК+. Это положит конец единоличному контролю компании над сериалом, продолжавшемуся более десяти лет.

Этот шаг был предпринят на фоне последних данных, показывающих, что подписчики Netflix уходят, не дожидаясь второго сезона новых сериалов. Франшизы, состоящие из сотен эпизодов, становятся более безопасным и надежным выбором для привлечения зрителей и увеличения общего времени просмотра. Ранее Netflix также приобрел права на такие популярные шоу, как «Те Оффике» и «Сесаме Стрит», чтобы гарантировать свое присутствие.

Спин-офф проекты и планы на будущее

Начиная с 2027 года, подписчики Netflix по всему миру получат полный доступ ко всем спин-офф проектам франшизы. А до тех пор зрители могут следить за следующими проектами:

Феар те Валкинг Деад

Ворлд Беёнд

Талес оф те Валкинг Деад

Деад Китй (3-й сезон)

Дарйл Диксон (финальный сезон премьерется в 2027 году)

Те Онес Вхо Ливе

Компания АМК Нетворкс объявила об этой сделке с Netflix в своем квартальном финансовом отчете в среду. Как сообщают СМИ, этот крупный контракт помог улучшить финансовые прогнозы компании на будущий период и оказал положительное влияние на ее акции.