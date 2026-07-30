В метро Сингапура загорелся пауэрбанк пассажира

На станции метро Буангкок МРТ в Сингапуре возникла кратковременная опасная ситуация из-за задымления пауэрбанка в рюкзаке одного из пассажиров.

Дежуривший на месте происшествия сотрудник безопасности общественного транспорта оперативно вмешался в ситуацию и устранил дым с помощью порошкового огнетушителя. Благодаря быстрым мерам удалось не допустить распространения огня, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, ответственные ведомства сообщили, что инцидент может быть связан с перегревом литий-ионного аккумулятора, в связи с чем ведется проверка.

Как отмечают специалисты, пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут задымиться при механическом повреждении, перегреве или неисправности. В связи с этим гражданам рекомендуется использовать только сертифицированные устройства, не эксплуатировать вздутые или поврежденные пауэрбанки, а также не заряжать такие приборы без присмотра.