В Уфе в реке трагически погиб гражданин Узбекистана

·162·Мир
В Уфе в реке трагически погиб гражданин Узбекистана

В российском городе Уфа произошел трагический инцидент с участием гражданина Узбекистана. Мужчина во время купания в реке Белой попал в сильное течение и погиб.

По предварительным данным, из-за резкой жары мужчина зашел в воду под мостом в районе «Каменной Переправы». Эта территория отмечена как опасное и запрещенное для купания место. Из-за сильного течения он ушел под воду.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, за неделю с 22 по 28 июля в городе были спасены 87 человек, в том числе 33 ребенка. Кроме того, на территории пляжа «Солнечный» на реке Белой была спасена жизнь 74 граждан.

Для сравнения, за весь 2025 год спасатели вытащили из водоемов в общей сложности 30 человек, включая 8 детей. В этом же году только за одну неделю июля было спасено почти в три раза больше людей, чем за весь летний сезон прошлого года.

Специалисты объясняют эту ситуацию высокой температурой воздуха и повышением уровня воды в реках. По их словам, из-за очень сильного течения в реках Белой и Уфе купание представляет серьезную угрозу для жизни.

В связи с этим ответственные ведомства просят граждан не заходить в воду в необорудованных местах и рекомендуют выбирать для отдыха специально разрешенные пляжи или водоемы.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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