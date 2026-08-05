Выдавил прыщ на лице — в одно мгновение оказался под угрозой смерти

Бразильский блогер и модель Виллиан Силва на собственном примере показал, к каким опасным последствиям может привести выдавливание обычного прыща. Блогер, известный в социальных сетях под именем Кен де КГ, был госпитализирован после того, как выдавил воспалённый прыщ возле усов.

По его словам, сначала он удалил воспалённый волос, а затем выдавил прыщ. Вскоре его лицо сильно опухло, а состояние ухудшилось. Врачи заявили, что инфекция может привести к серьёзным осложнениям.

По словам Виллиан Силва, в худшем случае инфекция могла распространиться вплоть до мозга.

«Из-за этого прыща моё лицо сильно опухло. Возник риск менингита. Это могло повлиять на мозг и привести к опасным для жизни последствиям», — говорит блогер.

По объяснению дерматолога Даниджела Кавалканте де Алмейда Манджани, область между носом и уголками рта в медицине называется «треугольником смерти». Это связано с тем, что кровеносные сосуды в этой зоне напрямую связаны со структурами головного мозга, что повышает риск быстрого распространения инфекции.

Специалист отмечает, что в результате выдавливания воспалённого прыща бактерии могут проникнуть глубже в ткани. Это может привести к таким тяжёлым осложнениям, как тромбоз кавернозного синуса, менингит, абсцесс мозга или сепсис.

В настоящее время Виллиан Силва продолжает лечение. После пережитого он решил предупреждать людей в социальных сетях об опасности самостоятельного выдавливания прыщей.

«Из-за того, что я выдавил обычный прыщ, я едва не лишился жизни», — говорит блогер.