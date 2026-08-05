Салох направился в Турцию: «Трабзонспор» подтвердил переговоры

В карьере Мухаммад Салох может открыться новая и неожиданная страница. «Трабзонспор» объявил о начале официальных переговоров по переходу египетской звезды в свой состав.

Хотя соглашение по трансферу уже значительно продвинулось, пока не подтверждено, что контракт подписан. Ожидается, что 5 августа Салох прибудет в Турцию, пройдет медицинское обследование и выведет переговоры на заключительный этап.

«Трабзонспор» выступил с официальным заявлением

Турецкий клуб через платформу раскрытия информации сообщил о начале переговоров по трансферу Мухаммад Салох, находящегося в статусе свободного агента.

Президент «Трабзонспор» Эртуг‘рул Дог‘ан также подтвердил, что переговоры продолжаются. По его словам, футболист сначала пройдет медицинское обследование в Стамбуле, а затем отправится в Трабзон.

Глава клуба заявил, что трансфер еще не завершен полностью, а подписание контракта может состояться на следующем этапе.

Салох планируют встретить с размахом

«Трабзонспор» обратился к болельщикам и сообщил, что 5 августа Салох должен прибыть в Стамбул, в аэропорт Ататюрка.

Ожидается, что в тот же день футболист отправится в Трабзон. Клуб сообщил, что подробности церемонии встречи будут объявлены позже.

Эти действия свидетельствуют о приближении переговоров к заключительному этапу. Однако до прохождения медицинского обследования, подписания контракта и окончательного официального объявления клуба называть Салох игроком «Трабзонспор» преждевременно.

Появились сообщения о двухлетнем контракте

В турецкой и британской прессе появились сообщения о том, что стороны близки к соглашению по условиям двухлетнего контракта.

В то же время информация о сроке действия контракта, зарплате и дополнительных бонусах пока официально не раскрыта «Трабзонспор». Поэтому финансовые условия до окончательного подтверждения остаются неофициальными.

Девятилетняя легенда «Ливерпул»

Мухаммад Салох покинул «Ливерпул» по завершении сезона 2025/26. Египетский нападающий провел девять сезонов в составе мерсисайдцев и стал одним из самых результативных футболистов в истории клуба.

Вместе с «Ливерпул» он:

— дважды становился чемпионом Англии;

— выиграл Лигу чемпионов;

— завоевал клубный чемпионат мира;

— выиграл Кубок Англии;

— дважды становился обладателем Кубка лиги.

Салох завершил карьеру в «Ливерпул», проведя 442 матча и забив 257 голов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Грандиозное событие для турецкого футбола

Если соглашение будет официально завершено, переход Салох в «Трабзонспор» станет одним из самых громких трансферов в истории турецкой Суперлиги.

Египетский футболист может оказать на клуб огромное влияние не только на поле, но и с коммерческой точки зрения. Его приход даст серьезный импульс продажам формы, интересу спонсоров и международной известности «Трабзонспор».

С спортивной точки зрения опыт Салох может стать важным усилением для турецкого клуба, который участвует в европейских соревнованиях.

Теперь начинается решающий этап

В текущей ситуации остаются три основных шага:

— прибытие футболиста в Турцию;

— успешное прохождение медицинского обследования;

— подписание контракта и официальное объявление.

Только после этого трансфер Мухаммад Салох в «Трабзонспор» можно будет считать полностью завершенным.

Пока ясно одно: турецкий клуб находится всего в шаге от одного из крупнейших трансферов в истории футбола. Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!