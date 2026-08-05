BYD покажет человекоподобного робота в августе: цель масштабная...

Один из крупнейших производителей на рынке электромобилей и гибридных автомобилей BYD делает шаг в новом направлении. Китайская компания подтвердила, что в августе 2026 года представит публике своего первого человекоподобного робота.

Презентация состоится в научно-просветительском и экспериментальном центре BYD «Ди Спаке». Компания пока держит в секрете название и технические характеристики робота, однако первый тизер показывает, что это будет не обычный макет, а физический прототип с элементами движения и взаимодействия.

«Новый друг» появится в августе

25 июля центр «Ди Спаке» BYD в городе Чдженчджу опубликовал загадочное объявление с изображением человекоподобного робота. В нём говорится, что в начале августа появится «новый друг», который хочет познакомиться с посетителями.

Судя по тизеру, робот может двигаться при приближении человека и реагировать светом или движением, когда с ним разговаривают. 28 июля представители BYD подтвердили китайским СМИ, что презентация состоится в августе в «Ди Спаке».

Однако такие возможности робота, как самостоятельная ходьба, захват предметов или выполнение производственных задач, пока официально не раскрыты. Поэтому, чтобы назвать его полноценным промышленным роботом, придётся дождаться презентации.

Почему BYD выходит на рынок роботов?

Для BYD автомобильные и робототехнические технологии не являются абсолютно далёкими друг от друга сферами. В производстве электромобилей также используются аккумуляторы, электродвигатели, датчики, искусственный интеллект, камеры и системы управления.

Исполнительный вице-президент компании Стелла Ли отмечала, что одного программного обеспечения недостаточно для успеха на рынке роботов. По её мнению, решающее значение имеют также мощная аппаратная база и способность производить продукт в больших объёмах.

Именно в этом BYD обладает серьёзным преимуществом. Компания производит автомобили, аккумуляторы, электронные компоненты и множество других деталей внутри собственной системы. Поэтому процесс превращения готовой технологии в массовый продукт может проходить быстрее, чем у многих робототехнических стартапов.

Где роботы могут работать в первую очередь?

BYD пока не объявила о первых задачах нового человекоподобного робота. Однако на заводах компании уже проходят испытания человекоподобные роботы других производителей.

В частности, робот Валкер С1 компании UBTECH обучался выполнению логистических задач на заводе BYD. Его испытывали для перевозки грузов и перемещения в процессе производства совместно с автономными транспортными средствами и складскими системами.

Исходя из текущего опыта в промышленности, человекоподобные роботы могут быть привлечены к следующим задачам:

— перевозка деталей и коробок;

— доставка материалов на производственную линию;

— проверка качества продукции с помощью камер;

— выполнение повторяющихся сборочных операций;

— работа в тяжёлых или опасных для человека зонах.

Эти задачи также объясняют, почему робот создаётся именно в форме, напоминающей человека. Поскольку заводы построены для людей, машина с двумя ногами и двумя руками сможет пользоваться существующими дверями, лестницами, инструментами и рабочими местами.

Пока не способен полностью заменить человека

Несмотря на ажиотаж вокруг человекоподобных роботов, технология всё ещё находится на стадии развития. Современные модели способны выполнять определённые задачи, однако испытывают трудности с самостоятельным принятием решений в изменяющейся среде и непрерывным выполнением нескольких сложных процессов.

По признанию некоторых производителей, эффективность современных промышленных роботов составляет примерно 30–50 процентов от эффективности человеческого труда. Они хорошо справляются с конкретными задачами, такими как размещение коробок или проверка качества, но универсальными работниками ещё не стали.

Поэтому первоначальной основной задачей BYD может быть не замена людей роботами, а их испытание в реальных рабочих условиях и сбор большого объёма данных. Это предположительный вывод, сделанный на основе имеющейся информации.

В будущем роботы могут появиться и в автосалонах

Стелла Ли заявила, что BYD хотела бы в будущем разместить в каждом автосалоне по два или три робота. Такие роботы смогут рассказывать клиентам об автомобилях, демонстрировать функции и помогать сотрудникам. Компания рассматривает их не как технологию, полностью заменяющую людей, а как инструмент, дополняющий процесс обслуживания.

Не исключено, что на следующем этапе человекоподобные роботы будут использоваться на складах, в гостиницах, торговых центрах, медицинских учреждениях и в домашних условиях. Однако между повторяющейся задачей на заводе и работой в неорганизованной домашней среде существует большая технологическая разница. Специалисты отмечают, что широкое распространение универсальных домашних роботов потребует больше времени по сравнению с промышленными моделями.

Главное оружие BYD — не робот

Естественно, основное внимание на презентации будет приковано к тому, как робот ходит и взаимодействует с людьми. Однако настоящее преимущество BYD заключается не в одной эффектной демонстрации.

Сильная сторона компании — возможность снижать стоимость технологий, контролировать цепочку поставок и производить продукцию в больших объёмах. Если BYD доведёт робота до уровня, на котором он будет приносить практическую пользу на заводе, человекоподобные машины смогут быстрее превратиться из экспериментального образца в массовый продукт.

Именно поэтому августовская презентация так важна: она может показать, что BYD не просто проявляет интерес к рынку роботов, а перешла к этапу создания реального продукта в этом направлении. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!