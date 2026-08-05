Дрон упал на объект Wildberries в Тульской области: один человек пострадал

Фото: РИА Новости / Кирилл Braga

На территории сортировочного центра Wildberries в Тульской области России упал беспилотный аппарат, после чего начался пожар. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, погибших нет.

Губернатор области Дмитрий Миляев связал ночную атаку с украинскими дронами. Однако все обстоятельства происшествия, в том числе то, врезался ли аппарат непосредственно в объект или упал после воздействия системы противовоздушной обороны, пока не раскрыты.

В сортировочном центре начался пожар

По словам Миляева, беспилотный аппарат упал на территории сортировочного центра Wildberries, после чего загорелся.

На место происшествия были направлены экстренные службы и пожарные подразделения. На первых кадрах, распространённых в открытых источниках, на территории объекта виден сильный пожар, однако его площадь и размер ущерба, нанесённого зданию, официально пока не уточняются.

Также пока нет точной информации об эвакуации сотрудников центра, размере ущерба, нанесённого товарам на складе, и о том, приостановлен ли логистический процесс.

Одному человеку оказывают медицинскую помощь

По предварительным данным, приведённым губернатором, в результате происшествия пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь.

Не сообщается, является ли пострадавший сотрудником центра, насколько тяжёлыми являются его травмы и был ли он госпитализирован.

О погибших не сообщалось. Экстренные службы продолжают обследование территории и ликвидацию последствий пожара.

Также пострадали жилые дома и промышленные объекты

Ночное происшествие не ограничилось объектом Wildberries.

По предварительным данным:

— в Венёвском районе повреждены два многоквартирных дома;

— в Новомосковском районе повреждён один производственный объект;

— ещё один промышленный объект пострадал в Узловском районе.

Не сообщается, есть ли дополнительные пострадавшие среди жителей домов или сотрудников предприятий. Ожидается, что размер ущерба, нанесённого зданиям, также будет установлен после проверки.

Участились атаки на объекты Wildberries

Это не первый инцидент с беспилотником, связанный с логистической инфраструктурой Wildberries в России.

По данным Reuters и Ассокиатед Пресс, со второй половины июля до начала августа в различных регионах России атакам подверглись более десяти складов и логистических центров компании. 2 августа пожар также произошёл на складе Wildberries в Самарской области после атаки дрона, однако в том случае пострадавших не было.

Украина заявляла, что некоторые логистические объекты используются для военного снабжения России. Wildberries отрицает использование своих складов в военных целях.

Подробности происшествия пока неизвестны полностью

Пока остаются открытыми несколько важных вопросов:

— нанёс ли дрон прямой удар по центру или упал после того, как был сбит;

— какую площадь охватил пожар;

— приостановлена ли работа сортировочного центра;

— нанесён ли ущерб заказам клиентов и товарам продавцов;

— каков размер ущерба, причинённого жилым домам и промышленным объектам.

Официальные ведомства пока обнародовали предварительные данные. Полный масштаб происшествия станет известен после ликвидации пожара и обследования объектов. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!