Рейтинг UFC обновлён: в нём представлены три узбекских бойца

UFC обновил рейтинги Meta во всех весовых категориях. В новом списке свои позиции сохранили три узбекских бойца, выступающих в лиге, — Рамазон Темиров, Нурсултон Рузибоев и Богдан Гуськов.

Обновление продемонстрировало две разные тенденции: Темиров и Рузибоев всё ближе к чемпионской гонке, тогда как потерпевший поражение в последнем бою Гуськов опустился на одну позицию.

Рамазон Темиров сохранил седьмое место

Рамазон Темиров сохранил седьмое место в наилегчайшем весе.

Узбекский боец 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби победил бывшего претендента на чемпионский титул Стива Эрсега техническим нокаутом в первом раунде. Рефери остановил бой через 4 минуты и 21 секунду. Это была третья победа Темирова в UFC.

Убедительная победа над Эрсегом значительно укрепила позиции Темирова в дивизионе. Особенно повышает ценность этого результата тот факт, что австралиец ранее дрался за чемпионский пояс UFC.

Сейчас Темиров входит в топ-7, и следующая победа может ещё ближе приблизить его к числу претендентов на чемпионский пояс.

Рузибоев поднялся на одну позицию

Для Нурсултона Рузибоева обновлённый рейтинг принёс положительные изменения. Узбекский мастер смешанных единоборств поднялся на одну позицию в средней весовой категории и занял 14-е место.

Рузибоев провёл свой последний бой 27 июня в Баку против Андрея Пуляева и одержал победу. Согласно официальной информации UFC, его следующим соперником станет Майкл Пейдж. Бой запланирован на 5 сентября.

Поединок с Пейджем может стать одним из важнейших испытаний в карьере Рузибоева. Победа над опытным британцем, выступающим в необычной манере, приблизит узбекского бойца к топ-10 дивизиона.

Гуськов опустился после последнего поражения

Богдан Гуськов, выступающий в полутяжёлой весовой категории, опустился с девятого на десятое место.

25 июля в Абу-Даби он вышел в октагон в главном бою турнира против Магомеда Анкалаева. Приняв бой в короткие сроки, Гуськов оказывал сопротивление бывшему чемпиону до пятого раунда, однако потерпел поражение техническим нокаутом через 2 минуты и 41 секунду.

Несмотря на падение на одну позицию, Гуськов остаётся в топ-10 полутяжёлого дивизиона. Пятираундовый бой против соперника такого уровня, как Анкалаев, стал важным этапом для его опыта.

Теперь Гуськову необходимо победить в следующем поединке, чтобы восстановить свои позиции в рейтинге.

Как рассчитывается рейтинг Meta?

UFC и Meta представили новую рейтинговую систему 22 июня 2026 года. Она формируется на основе математической модели, учитывающей результаты боёв, вместо традиционного голосования журналистов.

В системе особое внимание уделяется следующим факторам:

— уровню соперника бойца;

— способу победы или поражения;

— убедительности результата;

— времени проведения боя;

— активности спортсмена или длительному перерыву.

Например, досрочная победа над соперником, занимающим высокую позицию, приносит больше баллов, чем обычная победа над бойцом с низким рейтингом. Показатели спортсменов, долгое время не проводивших боёв, могут постепенно снижаться. Рейтинги автоматически обновляются после каждого турнира UFC.

Перед тремя бойцами стоят три разные задачи

После обновления рейтинга задачи узбекских бойцов также выглядят по-разному.

Рамазон Темиров имеет возможность получить следующий бой против одного из сильных соперников и присоединиться к чемпионской гонке. Для Нурсултона Рузибоева встреча с Майклом Пейджем может стать дверью в топ-10.

Богдану Гуськову после поражения от Анкалаева необходимо вернуться на победный путь и укрепить своё место в топ-10.

Пока лучший результат принадлежит Темирову — он занимает седьмое место в своём дивизионе. Однако присутствие всех трёх спортсменов в рейтинге показывает, что позиции узбекской школы ММА в UFC продолжают укрепляться. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!