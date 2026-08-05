Рейтинг UFC обновлён: в нём представлены три узбекских бойца

·141·Спорт
Рейтинг UFC обновлён: в нём представлены три узбекских бойца

UFC обновил рейтинги Meta во всех весовых категориях. В новом списке свои позиции сохранили три узбекских бойца, выступающих в лиге, — Рамазон Темиров, Нурсултон Рузибоев и Богдан Гуськов.

Обновление продемонстрировало две разные тенденции: Темиров и Рузибоев всё ближе к чемпионской гонке, тогда как потерпевший поражение в последнем бою Гуськов опустился на одну позицию.

Рамазон Темиров сохранил седьмое место

Рамазон Темиров сохранил седьмое место в наилегчайшем весе.

Узбекский боец 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби победил бывшего претендента на чемпионский титул Стива Эрсега техническим нокаутом в первом раунде. Рефери остановил бой через 4 минуты и 21 секунду. Это была третья победа Темирова в UFC.

Убедительная победа над Эрсегом значительно укрепила позиции Темирова в дивизионе. Особенно повышает ценность этого результата тот факт, что австралиец ранее дрался за чемпионский пояс UFC.

Сейчас Темиров входит в топ-7, и следующая победа может ещё ближе приблизить его к числу претендентов на чемпионский пояс.

Рузибоев поднялся на одну позицию

Для Нурсултона Рузибоева обновлённый рейтинг принёс положительные изменения. Узбекский мастер смешанных единоборств поднялся на одну позицию в средней весовой категории и занял 14-е место.

Рузибоев провёл свой последний бой 27 июня в Баку против Андрея Пуляева и одержал победу. Согласно официальной информации UFC, его следующим соперником станет Майкл Пейдж. Бой запланирован на 5 сентября.

Поединок с Пейджем может стать одним из важнейших испытаний в карьере Рузибоева. Победа над опытным британцем, выступающим в необычной манере, приблизит узбекского бойца к топ-10 дивизиона.

Гуськов опустился после последнего поражения

Богдан Гуськов, выступающий в полутяжёлой весовой категории, опустился с девятого на десятое место.

25 июля в Абу-Даби он вышел в октагон в главном бою турнира против Магомеда Анкалаева. Приняв бой в короткие сроки, Гуськов оказывал сопротивление бывшему чемпиону до пятого раунда, однако потерпел поражение техническим нокаутом через 2 минуты и 41 секунду.

Несмотря на падение на одну позицию, Гуськов остаётся в топ-10 полутяжёлого дивизиона. Пятираундовый бой против соперника такого уровня, как Анкалаев, стал важным этапом для его опыта.

Теперь Гуськову необходимо победить в следующем поединке, чтобы восстановить свои позиции в рейтинге.

Как рассчитывается рейтинг Meta?

UFC и Meta представили новую рейтинговую систему 22 июня 2026 года. Она формируется на основе математической модели, учитывающей результаты боёв, вместо традиционного голосования журналистов.

В системе особое внимание уделяется следующим факторам:

— уровню соперника бойца;
— способу победы или поражения;
— убедительности результата;
— времени проведения боя;
— активности спортсмена или длительному перерыву.

Например, досрочная победа над соперником, занимающим высокую позицию, приносит больше баллов, чем обычная победа над бойцом с низким рейтингом. Показатели спортсменов, долгое время не проводивших боёв, могут постепенно снижаться. Рейтинги автоматически обновляются после каждого турнира UFC.

Рейтинг UFC обновлён: в нём представлены три узбекских бойца

Перед тремя бойцами стоят три разные задачи

После обновления рейтинга задачи узбекских бойцов также выглядят по-разному.

Рамазон Темиров имеет возможность получить следующий бой против одного из сильных соперников и присоединиться к чемпионской гонке. Для Нурсултона Рузибоева встреча с Майклом Пейджем может стать дверью в топ-10.

Богдану Гуськову после поражения от Анкалаева необходимо вернуться на победный путь и укрепить своё место в топ-10.

Пока лучший результат принадлежит Темирову — он занимает седьмое место в своём дивизионе. Однако присутствие всех трёх спортсменов в рейтинге показывает, что позиции узбекской школы ММА в UFC продолжают укрепляться. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

Рамазон ТемировНурсултон РузибоевБогдан ГуськовUFCАбу-Даби
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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