План Украины по производству дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» не был выполнен в установленные сроки. Глава компании Фире Поинт Ирина Терекс объяснила это задержкой ожидаемого финансирования за счёт кредита Европейского союза и государственных заказов.

Компания подготовила линии, позволяющие производить до семи ракет в день. Однако построенные мощности пока используются не полностью — объём производства по-прежнему зависит от финансирования и новых контрактов.

Семь ракет — не текущий показатель

В августе 2025 года Фире Поинт заявила, что планирует довести производство ракет «Фламинго» как минимум до семи в день к октябрю 2025 года. Такие темпы могли бы позволить выпускать 2555 ракет в год.

Однако, согласно новому объяснению Ирина Терекс, семь ракет — не фактический ежедневный объём производства компании. Это максимальная проектная мощность заранее построенных линий.

По её словам, компания не нарастила производство до этого уровня, поскольку заказы со стороны Украины оказались недостаточными для полной загрузки имеющихся мощностей.

Таким образом, ранее обнародованная цифра оказалась не реальным результатом производства, а верхним пределом, которого можно достичь при наличии необходимого финансирования и контрактов.

Задержка кредита ЕС повлияла на заказы

Терекс связала сокращение объёмов производства с ожиданием Украиной кредитных средств Европейского союза. По её объяснению, поскольку финансирование не было сформировано вовремя, государственные заказы не соответствовали максимальным мощностям, подготовленным Фире Поинт.

Европейский союз одобрил для Украины кредитную программу поддержки на 90 миллиардов евро. Согласно данным Европейской комиссии, первые 3,2 миллиарда евро в рамках программы были выделены 25 июня 2026 года, а ещё 3,9 миллиарда евро, предназначенные для закупки дронов, — 30 июня.

Те Гуардиан сообщила в конце июля, что производство Фире Поинт вновь набирает темп после паузы, вызванной задержкой финансирования. По данным издания, сейчас компания выпускает примерно 100 «Фламинго» в месяц. Это означает в среднем чуть более трёх ракет в день.

Когда будет достигнута максимальная мощность?

Фире Поинт не отказалась от планов довести производство до семи ракет в день.

По словам Ирина Терекс, компания может достичь этого показателя в конце 2026 года или начале 2027 года. Однако точные сроки зависят от того, когда будут заключены новые контракты и в каком объёме поступят заказы.

Главная проблема здесь заключается не в отсутствии производственных линий. Компания подчёркивает, что необходимая инфраструктура создана, однако для её работы на полной мощности нужны стабильные и гарантированные заранее заказы.

Таким образом, основное препятствие для Фире Поинт пока носит не технологический, а финансовый и контрактный характер.

Что представляет собой ракета «Фламинго»?

«Фламинго», также известная под названием ФП-5, представляет собой разработанную в Украине наземную дальнобойную крылатую ракету.

Согласно данным, представленным Фире Поинт, ракета обладает:

— дальностью полёта до 3000 километров;

— боевой частью массой до 1150 килограммов;

— возможностью наносить удары по глубоко расположенным наземным целям.

Эти технические характеристики основаны на заявлениях компании, и не все они получили независимое полное подтверждение. Ассокиатед Пресс сообщало в 2025 году, что Фире Поинт производила примерно одну «Фламинго» в день.

К июлю 2026 года компания заявила об увеличении ежемесячного производства примерно до 100 единиц. По словам руководителя Фире Поинт, стоимость каждой ракеты составляет чуть менее 600 тысяч долларов.

Проблема с двигателем также решается

До сих пор Фире Поинт использовала в ракетах «Фламинго» восстановленные старые реактивные двигатели. Однако из-за того, что найти такие агрегаты становится всё сложнее, компания начала разработку собственного двигателя.

В интервью Reuters от 29 июля 2026 года Ирина Терекс сообщила, что собираются первые десять испытательных двигателей. Если испытания завершатся успешно, новые двигатели могут позволить ещё больше расширить производство «Фламинго».

Этот фактор также напрямую влияет на темпы производства ракет. Ведь для выпуска ракет в больших количествах необходимы не только сборочная линия, но и стабильные поставки двигателей.

Большой план теперь зависит от контрактов

Пример Фире Поинт показал, что в оборонной промышленности Украины может существовать большой разрыв между производственными мощностями и реальными заказами.

Компания построила линии, рассчитанные на производство семи ракет в день. Однако необходимые для полной загрузки этих мощностей средства и контракты со стороны государства не были своевременно сформированы.

Теперь реализация плана зависит от трёх основных факторов:

— своевременного выделения средств Европейского союза;

— предоставления Украиной долгосрочных заказов;

— успешного завершения испытаний производства отечественных двигателей.

Поэтому неправильно воспринимать цифру в семь «Фламинго» в день как текущий объём производства. Это максимальная мощность, которой компания планирует достичь, а срок её достижения перенесён как минимум на конец 2026 года. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!