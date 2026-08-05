Россия заявила, что за один день сбила 10 МиГ-29 с помощью С-400

Российские военные заявили, что в 2023 году с помощью зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» за одни сутки сбили десять украинских истребителей МиГ-29.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Министерства обороны России «Военная мысль». Однако приведённые результаты не подтверждены Украиной, а в открытых источниках также нет достаточных доказательств того, что десять самолётов были потеряны за один день.

Какие цифры привело российское издание?

Статья подготовлена при участии начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майора Александра Романенкова.

В ней отмечается, что в 2023 году с помощью систем С-400 впервые были проведены боевые стрельбы по целям за пределами радиогоризонта.

Согласно заявлению российской стороны:

— за одни сутки были сбиты десять истребителей МиГ-29;

— за одну неделю были уничтожены в общей сложности 24 украинских военных самолёта;

— точный тип некоторых самолётов в статье не указан.

Эти цифры не являются подтверждёнными потерями, а представляют собой данные, приведённые российским военным изданием.

В предыдущих официальных сообщениях назывались другие цифры

В ежедневном отчёте, распространённом Министерством обороны России в октябре 2023 года, утверждалось, что за одни сутки были сбиты семь украинских самолётов МиГ-29.

В том отчёте сообщалось, что за одну неделю были уничтожены в общей сложности 12 самолётов — десять МиГ-29 и два Су-25.

Через несколько дней тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за пять дней были сбиты 24 украинских самолёта.

Таким образом, официальные цифры, опубликованные в разное время, полностью не совпадают:

— сначала семь МиГ-29 за одни сутки;

— 12 самолётов за одну неделю;

— позднее 24 самолёта за пять дней;

— а в новой статье — десять МиГ-29 за одни сутки и 24 самолёта за одну неделю.

Эти расхождения указывают на необходимость дополнительного независимого подтверждения точной даты события, типов целей и числа потерь.

Как работала «стрельба за радиогоризонт»?

Из-за кривизны Земли наземный радар не всегда может непосредственно обнаружить самолёт, летящий на малой высоте на большом расстоянии.

Согласно описанному в российском издании методу, системы С-400 размещались в режиме «засады». После взлёта украинских самолётов ракетные установки выдвигались вперёд и занимали позиции, с которых цели могли попасть в зону поражения.

Для поражения цели за радиогоризонтом могут использоваться данные, полученные от других радаров или воздушных средств дальнего радиолокационного наблюдения. В 2023 году российские военные источники также писали, что системы С-400 применялись совместно с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Однако технические доказательства того, какие именно самолёты, где и при каких обстоятельствах были сбиты, общественности не представлены.

На каком расстоянии С-400 может поражать цели?

С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система большой и средней дальности, принятая на вооружение российской армии в 2007 году.

Согласно данным «Рособоронэкспорта», система может использовать различные ракеты, такие как 40Н6Е, 48Н6Е3 и 9М96Е2. Максимальная дальность поражения аэродинамических целей экспортного варианта заявлена до 380 километров.

Система предназначена для борьбы со следующими целями:

— истребители и бомбардировщики;

— самолёты дальнего радиолокационного обнаружения;

— средства разведки и радиоэлектронной борьбы;

— крылатые, а также некоторые баллистические ракеты.

Однако максимальная дальность, указанная в каталогах, не означает, что цель будет успешно поражена с такого расстояния в любых боевых условиях. На результат влияют высота полёта самолёта, радиолокационная заметность, радиоэлектронная борьба, маневрирование цели и данные внешнего наблюдения.

Подтверждена ли потеря десяти МиГ-29?

Воздушные силы Украины публично не подтверждали потери такого масштаба за один день.

Согласно базе Орйкс, которая подсчитывает потери военной техники на основе фото- и видеоматериалов, с начала войны зафиксированы потери или повреждения 38 украинских самолётов МиГ-29. Однако эта база регистрирует только случаи, по которым имеются открытые визуальные доказательства, и может не охватывать все фактические потери.

Данные из открытых источников не подтверждают независимо утверждение российской стороны о том, что десять МиГ-29 были сбиты именно за одни сутки. Вместе с тем отсутствие визуальных доказательств автоматически не доказывает, что событие вовсе не имело места.

В условиях войны обе стороны могут скрывать собственные потери и преувеличивать потери противника. Поэтому заявления о такой дорогостоящей военной технике, как самолёты, требуют подтверждения спутниковыми снимками, бортовыми номерами самолётов, сведениями о пилотах или несколькими независимыми источниками.

Российские военные также признали, что тактику нельзя будет повторить

В статье «Военной мысли» также отмечается, что украинская сторона могла изучить новый способ применения систем С-400.

По мнению авторов, после того как тактика «засады» будет проанализирована противником, повторить прежний высокий результат станет сложнее.

Самолёты могут:

— не приближаться к опасным районам;

— действовать на малой высоте;

— пытаться заранее обнаружить установки С-400;

— применять дальнобойное оружие, находясь значительно дальше от линии фронта.

Поэтому российские военные считают важным не удерживать системы большой дальности на постоянной позиции, а оперативно размещать их в неожиданных районах после взлёта самолётов.

Большой результат, но открытых вопросов всё ещё много

Российское военное издание представляет применение систем С-400 в 2023 году как крупный успех. Если информация о том, что за одни сутки были сбиты десять МиГ-29, подтвердится, это станет одной из крупнейших однодневных потерь авиации в современной войне.

Однако до сих пор не опубликованы бортовые номера самолётов, места происшествий, спутниковые снимки или другие независимые доказательства, способные подтвердить это утверждение.

Поэтому правильнее подавать эту новость не как бесспорный факт — «Россия за один день сбила десять МиГ-29», — а в форме: «Российское военное издание заявило, что был достигнут такой результат». Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со своими знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!