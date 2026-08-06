83-летний брак: самая пожилая супружеская пара в мире, установившая рекорд Гиннесса
Согласно данным Гуиннесс Ворлд Рекордс, в настоящее время Лайл Гиттенс и Элеонора Гиттенс признаны самой пожилой супружеской парой в мире. Супруги, проживающие в Майами, штат Флорида, США, установили рекорд, поскольку их общий возраст превышает 216 лет.
Сегодня Лайлу Гиттенсу 108 лет, а Элеоноре Гиттенс — 107. Впервые они познакомились в университете в 1941 году, а год спустя, в 1942 году, поженились. В то время Лайл играл за баскетбольную команду колледжа, а Элеонора пришла поддержать его на игре. Так супруги прожили счастливую совместную жизнь более 83 лет.
Когда их спросили о секрете долгого и крепкого брака, супруги дали короткий, но содержательный ответ:
«Любовь, любовь и ещё раз любовь».
Они подчёркивают, что именно этот простой, но исполненный глубокого смысла принцип является главным ключом к их долгой и счастливой жизни.
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