83-летний брак: самая пожилая супружеская пара в мире, установившая рекорд Гиннесса

·112·Мир
83-летний брак: самая пожилая супружеская пара в мире, установившая рекорд Гиннесса

Согласно данным Гуиннесс Ворлд Рекордс, в настоящее время Лайл Гиттенс и Элеонора Гиттенс признаны самой пожилой супружеской парой в мире. Супруги, проживающие в Майами, штат Флорида, США, установили рекорд, поскольку их общий возраст превышает 216 лет.

Сегодня Лайлу Гиттенсу 108 лет, а Элеоноре Гиттенс — 107. Впервые они познакомились в университете в 1941 году, а год спустя, в 1942 году, поженились. В то время Лайл играл за баскетбольную команду колледжа, а Элеонора пришла поддержать его на игре. Так супруги прожили счастливую совместную жизнь более 83 лет.

Когда их спросили о секрете долгого и крепкого брака, супруги дали короткий, но содержательный ответ:

«Любовь, любовь и ещё раз любовь».

Они подчёркивают, что именно этот простой, но исполненный глубокого смысла принцип является главным ключом к их долгой и счастливой жизни.

Keksa ayol nogironlar aravachasida, keksa kishi esa karavotda yotibdi.
Книга рекордов ГиннессаМайамиФлоридаСША
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