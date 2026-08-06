Ford представила новый электрический пикап Фатом за 28 350 долларов

Компания Ford официально представила электромобиль нового поколения — электрический пикап под названием Фатом. Его стартовая цена составляет 28 350 долларов, а с учётом доставки, как ожидается, достигнет 29 945 долларов. По данным иксбт.ком, этот показатель немного ниже важного финансового порога в 30 000 долларов, который компания планировала достичь с 2025 года. Проект оценивается как важный шаг в условиях острой конкуренции на автомобильном рынке. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Эта новая модель станет для Ford вторым массовым полностью электрическим пикапом после F-150 Лигхтнинг (или третьим, если учитывать выпущенный ограниченной серией в 1990-х годах Ranger EV). Однако в последние годы Ford, как и многие другие автопроизводители, была вынуждена несколько сократить свои первоначальные амбициозные планы по выпуску электромобилей. Тем не менее Фатом примечателен тем, что станет первым транспортным средством компании, собранным на базе новой архитектуры Универсал EV Платформ (УЭВ), разработанной для значительного снижения затрат.

Ценовая политика и производство

Генеральный директор компании Джим Фарли рассчитывает благодаря этой инициативе получить преимущество в конкуренции с лидером рынка Tesla и многочисленными конкурентоспособными китайскими электромобилями, выходящими на рынок США. Фатом будут производить на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, США. Официальная презентация автомобиля и приём предварительных заказов запланированы на начало 2027 года, а первые поставки покупателям, как ожидается, начнутся осенью того же года.

Указанная для модели Фатом стартовая цена в 28 350 долларов включает только аккумуляторный блок на основе литий-железо-фосфата с запасом хода «стандард ранге». Ford пока не раскрыла, какое расстояние автомобиль сможет проехать на одном полном заряде. Представители компании объяснили, что название Фатом выбрано для обозначения глубокого понимания потребностей водителя и мотиваций, отличающихся от мотиваций традиционных покупателей пикапов.

Технические возможности и интерьер

Технические характеристики и программное обеспечение автомобиля также заслуживают внимания. Фатом поставляется со встроенным сервисом Apple Мапс и, согласно информации, опубликованной в четверг, поддерживает системы Android Auto и Apple КарПлай. Однако стало известно, что пикап не будет работать с системой следующего поколения КарПлай Ultra от Apple.

Салон рассчитан на пять пассажиров и обеспечивает больше внутреннего пространства, чем кроссовер Toyota RAV4. Кроме того, автомобиль оснащён большим сенсорным экраном высокого разрешения и цифровым автомобильным ключом. Модель Фатом получит возможность двунаправленной передачи энергии, как F-150 Лигхтнинг и его гибридные версии. Каждый Фатом будет поддерживать технологию БлуеКруисе, однако покупателям придётся доплатить за активацию этой системы помощи водителю, которая не требует постоянно держать руки на руле.