Предоставляется возможность протестировать электромобили нового поколения Skoda

·54·Авто
Предоставляется возможность протестировать электромобили нового поколения Skoda

В рамках сотрудничества издания Autocar и компании Skoda для британских автолюбителей организуют эксклюзивное мероприятие. Это специальное однодневное событие запланировано на 2 сентября в регионе Котсуолдс, а принять участие в нем в ограниченном формате смогут десять счастливых читателей. По данным Autocar.ко.ук, проект позволит ценителям автомобилей ближе познакомиться с новейшими электромобилями марки. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Главная особенность мероприятия — первая демонстрация новейших моделей, которые еще не поступили в автосалоны Великобритании. Участники смогут своими глазами увидеть полностью новый городской автомобиль Эпик и семиместный кроссовер Пеак. Специалисты Skoda подробно расскажут о технических возможностях и особенностях дизайна этих транспортных средств.

Электромобили нового поколения и тест-драйв

По плану организаторов, гостей ждет не только презентация новых моделей, но и практические испытания. Посетители смогут лично протестировать отмеченные наградами модели Элрок и Эняк, а также их спортивные версии вРС. Это позволит оценить в реальных условиях динамику электромобилей, тяговые характеристики и удобство управления.

В течение мероприятия участникам предоставят все удобства, включая питание и напитки. Однако для посещения этого эксклюзивного события установлены строгие требования. Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь действующее водительское удостоверение.

Кроме того, поскольку во время мероприятия будет проводиться съемка, участники должны быть готовы свободно делиться своими мнениями и впечатлениями перед камерой. Такой подход поможет компании изучить первоначальную реакцию клиентов на новые электромобили.

SkodaЭлектромобилиАвтоновостиAutocarВеликобритания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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