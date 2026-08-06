Стало известно, что нужно Гарри Кейну, чтобы стать легендой «Баварии»

·93·Спорт
Стало известно, что нужно Гарри Кейну, чтобы стать легендой «Баварии»

Стало известно, что нападающему мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну необходимо сделать, чтобы сделать карьеру в Германии ещё более яркой и войти в число легенд клуба. Несмотря на то что капитан сборной Англии стал любимцем болельщиков в Мюнхене, обсуждается, какие ещё факторы помогут ему достичь уровня таких великих игроков, как Оливер Кан, Франц Беккенбауэр, Роберт Левандовский и Франк Рибери. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает GOAL, известный представитель немецкого футбола Дитмар Хаманн поделился мнением о будущем английского нападающего в «Баварии» и его месте в истории клуба. Специалист отметил, что Кейн чувствует себя в Мюнхене очень комфортно, а его семья также довольна жизнью в Германии.

Новый контракт и место среди легенд

Гарри Кейн покинул «Тоттенхэм» летом 2023 года и перебрался в Германию в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. В составе мюнхенской команды он прервал многолетнюю серию без трофеев, выиграв чемпионат и кубки в национальных турнирах. Хотя до окончания его действующего контракта остаётся всего 12 месяцев, стороны близки к подписанию нового соглашения.

По мнению Хаманна, если Кейн выразит желание остаться в клубе, руководство «Баварии» сделает всё возможное для продления его контракта. Предполагается, что нападающий, забивший 85 голов за сборную Англии и установивший исторический рекорд, не намерен возвращаться в Премьер-лигу. Если он проведёт в Мюнхене ещё несколько сезонов, то наверняка станет одной из легенд, оставивших неизгладимый след в истории клуба.

Гарри КейнБаварияМюнхенБундеслигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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