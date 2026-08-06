Стало известно, что нужно Гарри Кейну, чтобы стать легендой «Баварии»

Стало известно, что нападающему мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну необходимо сделать, чтобы сделать карьеру в Германии ещё более яркой и войти в число легенд клуба. Несмотря на то что капитан сборной Англии стал любимцем болельщиков в Мюнхене, обсуждается, какие ещё факторы помогут ему достичь уровня таких великих игроков, как Оливер Кан, Франц Беккенбауэр, Роберт Левандовский и Франк Рибери. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает GOAL, известный представитель немецкого футбола Дитмар Хаманн поделился мнением о будущем английского нападающего в «Баварии» и его месте в истории клуба. Специалист отметил, что Кейн чувствует себя в Мюнхене очень комфортно, а его семья также довольна жизнью в Германии.

Новый контракт и место среди легенд

Гарри Кейн покинул «Тоттенхэм» летом 2023 года и перебрался в Германию в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. В составе мюнхенской команды он прервал многолетнюю серию без трофеев, выиграв чемпионат и кубки в национальных турнирах. Хотя до окончания его действующего контракта остаётся всего 12 месяцев, стороны близки к подписанию нового соглашения.

По мнению Хаманна, если Кейн выразит желание остаться в клубе, руководство «Баварии» сделает всё возможное для продления его контракта. Предполагается, что нападающий, забивший 85 голов за сборную Англии и установивший исторический рекорд, не намерен возвращаться в Премьер-лигу. Если он проведёт в Мюнхене ещё несколько сезонов, то наверняка станет одной из легенд, оставивших неизгладимый след в истории клуба.