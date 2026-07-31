Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариант

·28·Спорт
Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариант
Қисқача

Мисрлик тажрибали ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Бешикташ клубига ўтиши барбод бўлганидан кейин Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод жамоасига қўшилишга розилик билдирди ва унинг йиллик маоши 25 миллион долларни ташкил қилиши кутилмоқда. Сабаб нашрининг хабарига кўра, Goal.com тарқатган бу маълумот трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ҳал қилиниши кутилаётган жараён ҳисобланади.

Мисрлик юлдуз ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг профессионал фаолияти яна бир бор кескин бурилиш ясаши мумкин бўлган муҳим босқичга келиб қолди. 15 йилдан ортиқ вақт давомида Европа яшил майдонларида, хусусан Ливерпул сафида ёрқин ўйинлари билан танилган тажрибали футболчининг номи Саудия Арабистонининг Рошн лигаси вакиллари билан яна боғлана бошлади. Ушбу трансфер эҳтимоли футбол жамоатчилиги ва мухлислар эътиборида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сабаҳ нашрининг хабар беришича, Муҳаммад Салоҳ ёзги трансфер ойнаси вақтида Туркиянинг Бешикташ клубига ўтиши барбод бўлганидан сўнг, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод жамоасига қўшилишга розилик билдирган. Манбага кўра, томонлар келишувига кўра, ҳужумчининг йиллик маоши 25 миллион долларни ташкил қилиши кутилмоқда. Бу трансфер Саудия клуби учун таркибни янада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин.

Майдондаги янги позиция ва тактик ўзгаришлар

Фаолияти давомида 15 йилдан зиёд вақт мобайнида асосан ўнг қанот ҳужумчиси позициясида тўп суриб, улкан муваффақиятларга эришган Муҳаммад Салоҳ Ал-Иттиҳод сафида ҳам одатий жойида ҳаракат қилиши тахмин қилинмоқда. Бироқ клубдаги айрим кадрлар ва таркибий ўзгаришлар бу масалага ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Хусусан, жамоада бу позицияда Франциядан келган Моусса Диабй ҳам борлиги вазиятни қисман ўзгартиради.

Шунга қарамай, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар Ал-Иттиҳод раҳбарияти Моусса Диабй билан хайрлашиш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Агар франциялик футболчи клубни тарк этса, Муҳаммад Салоҳ ўзи ўрганган ўнг қанот чизиғини эгаллайди. Акс ҳолда, мураббийлар штаби мисрлик юлдузни бутунлай бошқа — ҳужум ортидаги плеймейкер ёки иккинчи ҳужумчи вазифасида синаб кўришига тўғри келади.

Немис мутахассиси режалари ва жамоадаги ўзгаришлар

Ал-Иттиҳод бош мураббийи, германиялик Женс Виссинг ўз ўйин услубида 4-2-3-1 тактик схемасига таянишни афзал кўради. Ушбу схемада якка ҳужумчи ортида ҳаракат қиладиган футболчи катта аҳамиятга эга. Одатда бу вазифани Жазоир вакили Ҳоуссем Аоуар бажариб келаётган эди, бироқ унинг ҳам жамоадан кетиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган.

Агар Ҳоуссем Аоуар Ал-Иттиҳод сафини тарк этса, бу ҳолат Муҳаммад Салоҳ учун марказий зонада, яни ҳужумчининг ортида тўғридан-тўғри ўйнаш учун қулай имконият очиб беради. Ҳозирча трансфер бўйича музокаралар ва клубдаги таркибий тозалаш ишлари давом этмоқда, якуний қарор эса яқин кунларда маълум бўлиши кутилмоқда.

Муҳаммад СалоҳАл-ИттиҳодСаудия АрабистониТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотувБугун, 17:57Каземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиКаземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиБугун, 17:56Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадамБугун, 17:50«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқдаБугун, 17:42"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўрингБугун, 17:35Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинРодри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда