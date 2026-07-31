Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариант
Мисрлик тажрибали ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Бешикташ клубига ўтиши барбод бўлганидан кейин Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод жамоасига қўшилишга розилик билдирди ва унинг йиллик маоши 25 миллион долларни ташкил қилиши кутилмоқда. Сабаб нашрининг хабарига кўра, Goal.com тарқатган бу маълумот трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ҳал қилиниши кутилаётган жараён ҳисобланади.
Мисрлик юлдуз ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг профессионал фаолияти яна бир бор кескин бурилиш ясаши мумкин бўлган муҳим босқичга келиб қолди. 15 йилдан ортиқ вақт давомида Европа яшил майдонларида, хусусан Ливерпул сафида ёрқин ўйинлари билан танилган тажрибали футболчининг номи Саудия Арабистонининг Рошн лигаси вакиллари билан яна боғлана бошлади. Ушбу трансфер эҳтимоли футбол жамоатчилиги ва мухлислар эътиборида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сабаҳ нашрининг хабар беришича, Муҳаммад Салоҳ ёзги трансфер ойнаси вақтида Туркиянинг Бешикташ клубига ўтиши барбод бўлганидан сўнг, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳод жамоасига қўшилишга розилик билдирган. Манбага кўра, томонлар келишувига кўра, ҳужумчининг йиллик маоши 25 миллион долларни ташкил қилиши кутилмоқда. Бу трансфер Саудия клуби учун таркибни янада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлиши мумкин.
Майдондаги янги позиция ва тактик ўзгаришларФаолияти давомида 15 йилдан зиёд вақт мобайнида асосан ўнг қанот ҳужумчиси позициясида тўп суриб, улкан муваффақиятларга эришган Муҳаммад Салоҳ Ал-Иттиҳод сафида ҳам одатий жойида ҳаракат қилиши тахмин қилинмоқда. Бироқ клубдаги айрим кадрлар ва таркибий ўзгаришлар бу масалага ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Хусусан, жамоада бу позицияда Франциядан келган Моусса Диабй ҳам борлиги вазиятни қисман ўзгартиради.
Шунга қарамай, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар Ал-Иттиҳод раҳбарияти Моусса Диабй билан хайрлашиш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Агар франциялик футболчи клубни тарк этса, Муҳаммад Салоҳ ўзи ўрганган ўнг қанот чизиғини эгаллайди. Акс ҳолда, мураббийлар штаби мисрлик юлдузни бутунлай бошқа — ҳужум ортидаги плеймейкер ёки иккинчи ҳужумчи вазифасида синаб кўришига тўғри келади.
Немис мутахассиси режалари ва жамоадаги ўзгаришларАл-Иттиҳод бош мураббийи, германиялик Женс Виссинг ўз ўйин услубида 4-2-3-1 тактик схемасига таянишни афзал кўради. Ушбу схемада якка ҳужумчи ортида ҳаракат қиладиган футболчи катта аҳамиятга эга. Одатда бу вазифани Жазоир вакили Ҳоуссем Аоуар бажариб келаётган эди, бироқ унинг ҳам жамоадан кетиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган.
Агар Ҳоуссем Аоуар Ал-Иттиҳод сафини тарк этса, бу ҳолат Муҳаммад Салоҳ учун марказий зонада, яни ҳужумчининг ортида тўғридан-тўғри ўйнаш учун қулай имконият очиб беради. Ҳозирча трансфер бўйича музокаралар ва клубдаги таркибий тозалаш ишлари давом этмоқда, якуний қарор эса яқин кунларда маълум бўлиши кутилмоқда.
…