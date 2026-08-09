Морской лев забрался на рыбацкое судно и уснул на кровати

В Аргентине произошёл необычный случай. Один из морских львов незаметно забрался на рыбацкое судно, устроился на одной из кроватей, где отдыхали члены экипажа, и сладко уснул.

Что самое интересное, шум вокруг не смог нарушить крепкий сон животного. Напротив, оно поудобнее прислонилось к подушке и попыталось продолжить спать.

Члены экипажа были удивлены поведением неожиданного «гостя» и засняли происходящее на видео.

По данным специалистов, морские львы считаются одними из самых интеллектуально развитых животных среди морских млекопитающих. Эксперты отмечают, что в их поведении много сходства с собаками.