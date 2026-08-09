Две опоздавшие на самолёт женщины попытались его остановить (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором две опоздавшие на рейс женщины бегут вслед за самолётом и пытаются его остановить в московском аэропорту Шереметево.

Как сообщили в пресс-службе Шереметево, инцидент произошёл 25 июля. Отмечается, что женщины прошли все предполётные проверки. Однако после этого они вышли в зону, закрытую для пассажиров.

Женщины побежали вслед за самолётом, когда он направлялся к взлётно-посадочной полосе. Кадры, на которых они пытаются остановить самолёт, широко распространились в интернете.

По сообщению администрации аэропорта, женщин задержали и передали сотрудникам ФСБ. В настоящее время по факту инцидента принимаются соответствующие меры.

По информации Шереметево, во время происшествия безопасности других пассажиров ничто не угрожало.