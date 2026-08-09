Какая страна Центральной Азии наиболее удобна для жизни?

·154·Мир
Какая страна Центральной Азии наиболее удобна для жизни?

Узбекистан в этом году вошёл в рейтинг самых удобных стран для жизни и занял второе место среди государств Центральной Азии после Казахстана. Об этом сообщается в рейтинге Глобал Релокатион Индекс, составленном «Румави».

В этом международном рейтинге были проанализированы 192 страны мира. Оценивалось, насколько комфортны условия для жизни, работы и переезда в новую среду в разных странах.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял 77-е место с результатом 62,9 балла, став первым в регионе. Узбекистан занял 110-е место с результатом 59,9 балла.

Остальные государства расположились следующим образом:

  • Кыргызстан — 118-е место;

  • Таджикистан — 137-е место;

  • Туркменистан — 155-е место.

По каким критериям Узбекистан получил высокую оценку?

Рейтинг в основном оценивал страны по четырём важным критериям: финансовые возможности, качество жизни, безопасность и адаптация к новой среде.

Узбекистан показал разные результаты по этим направлениям. Страна набрала 73 балла по финансовым возможностям, 63 балла по безопасности, 57 баллов по качеству жизни и 44 балла по адаптации.

Эти показатели свидетельствуют о том, что Узбекистан продемонстрировал достойный результат в рейтинге, особенно с точки зрения финансовых возможностей и безопасности.

Какие страны лидируют в мире?

Первое место в мировом рейтинге заняла Эстония. Далее расположились Сингапур, Малайзия, Португалия и Тайвань.

Таким образом, первая пятёрка выглядит следующим образом:

  1. Эстония;

  2. Сингапур;

  3. Малайзия;

  4. Португалия;

  5. Тайвань.

На последних позициях рейтинга оказались Афганистан, Йемен, Южный Судан, Нигер и Чад.

Сообщается, что рейтинг Глобал Релокатион Индекс был сформирован с целью определить наиболее удобные для жизни людей страны, а также государства, в которые проще всего переехать.

УзбекистанКазахстанЭстонияСингапурМалайзия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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