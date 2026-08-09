Моторола представила смартфон Мото Г Max с аккумулятором 7000 mAh

·121·Технологии
Моторола представила смартфон Мото Г Max с аккумулятором 7000 mAh

По данным Иксбт.ком, компания Моторола официально представила новый доступный смартфон Мото Г Max, способный работать до трёх дней без подзарядки. Устройство призвано привлечь пользователей среднего и бюджетного сегментов огромным аккумулятором и современными техническими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главная особенность нового гаджета — огромный аккумулятор ёмкостью 7000 mAh. По обещаниям производителя, такого запаса энергии хватит для работы смартфона до трёх дней без подзарядки даже при активном использовании. Это особенно удобно для пользователей, которые часто путешествуют или находятся вдали от розетки.

Дисплей и производительность

Смартфон оснащён экраном формата Фулл ХД+ с диагональю 6,72 дюйма. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Hz, благодаря чему интерфейс и отображение контента становятся заметно плавнее.

Основой аппаратной части стал процессор Snapdragon 6с Ген 4. В сочетании с современной оперативной памятью ЛПДДР5Кс и быстрой флеш-памятью UFS 3.1 он обеспечивает стабильную и быструю работу.

Камера и дополнительные возможности

Фотовозможности устройства также заслуживают внимания. В качестве главного модуля основной камеры используется 50-мегапиксельный сенсор Sony Лйтиа 600. Его дополняет 8-мегапиксельная широкоугольная камера. Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный датчик высокого разрешения, позволяющий делать качественные селфи.

Не отказываясь от традиционных удобств, Моторола сохранила в новой модели аудиоразъём 3,5 мм для наушников. Кроме того, устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой технологии Долбй Атмос и защитой от пыли и влаги по стандарту ИП64.

Точная цена смартфона Мото Г Max пока не объявлена. Однако известно, что близкая по характеристикам модель Мото Г57 Повер на момент выхода на рынок оценивалась примерно в 145 долларов.

MotorolaMoto G MaxСмартфоныSnapdragonТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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