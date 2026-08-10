Число мужчин, женившихся на женщинах старше себя, в Узбекистане превысило 11 тысяч

·35·Узбекистан
Число мужчин, женившихся на женщинах старше себя, в Узбекистане превысило 11 тысяч

В 2025 году в Узбекистане более чем в 11 тысячах браков невеста была старше жениха. Национальный комитет статистики также опубликовал распределение этих браков по регионам.

Самый высокий показатель был зафиксирован в городе Ташкенте. В столице 1 809 мужчин вступили в брак с женщинами старше себя.

В Хорезме число таких браков составило 1 066. В Кашкадарье было зарегистрировано 995 случаев, в Бухаре — 979, а в Самарканде — 967.

В Ташкентской области было заключено 928 таких браков, в Сурхандарье — 850, в Республике Каракалпакстан — 772, а в Ферганской области — 715. В Намангане этот показатель составил 509, а в Андижане — 486.

В нижней части списка оказались Джизак с 373 браками, Навои — с 351 и Сырдарья — с 240.

УзбекистанТашкентХорезмСамаркандКашкадарья
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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