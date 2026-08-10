Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке Японии

·32·Технологии
Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке Японии

Японская розничная компания ОЛИОСПЭК начала продавать бывшие в употреблении компьютерные комплектующие и в рамках этой инициативы вернула высокопроизводительную GeForce RTX 3080 Ти. По данным ИКсБТ.ком, покупателям предлагается модификация Зотак Тринитй примерно за 405 долларов США. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Стоит отметить, что NVIDIA, в свою очередь, официально возвращает на рынок другую модель — GeForce RTX 3060, тогда как в случае ОЛИОСПЭК речь идёт об использованных устройствах на вторичном рынке. Развитие этого направления японскими розничными сетями указывает на возможное расширение ассортимента других бывших в употреблении комплектующих.

Тенденции рынка и ценовая политика

В последнее время интерес к вторичному рынку растёт на фоне резкого подорожания видеокарт нового поколения. Компании прибегают к таким мерам, чтобы сохранить объёмы продаж и предложить покупателям более доступные альтернативы.

В своё время GeForce RTX 3080 Ти входила во флагманскую линейку. Она отличается от обычной версии RTX 3080 большим количеством КУДА-ядер, дополнительными 2 GB памяти и более широкой шиной. Эти технические характеристики позволяют устройству сохранять высокий уровень возможностей и сегодня.

Производительность и технические возможности

По оценкам специалистов, по возможностям GeForce RTX 3080 Ти сегодня приблизительно приближается к уровню RTX 5070. Однако с учётом принадлежности к старому поколению у неё есть существенные ограничения.

В частности, эта видеокарта не поддерживает современную технологию генерации кадров (фраме генератион). Кроме того, энергопотребление устройства остаётся значительно выше, чем у современных аналогов.

GeForce RTX 3080 TiNVIDIAOLIOSPECВидеокартыЯпонский рынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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