Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере Земли

·40·Технологии
Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере Земли

Испанская компания Креиос Спаке готовится испытать уникальный космический двигатель, использующий атмосферу Земли в качестве рабочего тела. По данным иксбт.ком, если эксперимент завершится успешно, технология Аир-Бреатинг Электрик Пропулсион (АБЭП) позволит спутникам годами работать на сверхнизких орбитах без значительных запасов топлива. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно плану специалистов, первый экспериментальный спутник с установленной системой АБЭП планируется вывести на низкую околоземную орбиту ВЛЭО. Точная дата запуска пока официально не объявлена, однако Креиос Спаке ведёт работу с расчётом на 2027 год. Принцип работы новой системы напоминает обычный воздушно-реактивный двигатель, но вместо плотного воздуха она использует крайне разреженную атмосферу.

Как работает инновационная технология

Во время полёта устройство захватывает остаточные молекулы газа из окружающей среды, после чего нагревает и ионизирует их. Образовавшаяся плазма ускоряется и выбрасывается из двигателя, создавая необходимую тягу. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что аппарат не испытывает постоянной потребности в запасах топлива с Земли. Необходимая двигателю электроэнергия поступает от солнечных панелей, а вещество для создания тяги берётся непосредственно из атмосферы.

Технология АБЭП специально разрабатывается для сверхнизких орбит, известных как ВЛЭО, на высоте примерно от 100 до 400 километров. Однако у таких высот есть серьёзный недостаток: даже крайне разреженная атмосфера оказывает на спутник заметное сопротивление, постепенно снижая его скорость и высоту. Обычные двигатели могут компенсировать это торможение, но при постоянной работе запасы топлива быстро заканчиваются.

Вывод качества и возможностей связи на новый уровень

Новая технология предлагает превратить эту проблему в преимущество. Атмосфера, замедляющая спутник, одновременно становится источником рабочего тела для его двигателя. Если система сможет захватывать достаточное количество молекул и эффективно ускорять их, аппарат будет способен непрерывно поддерживать свою орбиту.

Для первой демонстрационной миссии Креиос Спаке выбрала платформу MP42 литовской компании Конгсберг НаноАвионикс. Инженеры НаноАвионикс адаптируют спутник к экспериментальной двигательной установке и успешно интегрируют в него систему АБЭП. Сверхнизкие орбиты привлекают космические агентства сразу по нескольким причинам: чем ближе спутник к Земле, тем более детальные изображения получает оптика. Это важно для дистанционного зондирования, картографии и наблюдения за объектами на поверхности Земли.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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