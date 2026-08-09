Скандальное заявление: чемпион UFC резко раскритиковал Дональда Трампа...

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории, 35-летний американец Шон Стрикленд, подверг резкой критике президента США Дональда Трампа и его политику. Спортсмен, известный своими прямолинейными и скандальными заявлениями, сравнил атмосферу на митингах Трампа с ужасающими периодами истории.

Это скандальное интервью и заявление опубликовал портал ЛовКик ММА.

«Вы открыто плюёте им в лицо»

В своём выступлении Стрикленд сначала рассказал об инфляции в США, росте цен на топливо и негативном влиянии этого на бюджеты обычных семей, обвинив администрацию Трампа в игнорировании интересов населения, проголосовавшего за него:

«Люди говорят Трампу: «Дружище, тебе всё равно на наши расходы на топливо и семейные нужды из-за инфляции, потому что ты мультимиллионер». Но нужно подумать о каждом американце во Флориде и Техасе, который зарабатывает в среднем 50-60 тысяч долларов в год. Возьмём человека, который зарабатывает 60 тысяч долларов в год. Инфляция выросла на 4 процента, цены на бензин резко подскочили. В результате к его расходам на жизнь добавляются тысячи долларов. Вы оказываете давление на семьи. Ведь это люди, которые голосовали за вас и сплотились вокруг вас, а вы открыто плюёте им в лицо. Почему?», — заявил чемпион UFC.

«Теперь я понимаю, как появился Гитлер»

Кроме того, спортсмен рассказал о своих впечатлениях от массовых митингов Дональда Трампа и слепом следовании его сторонников, приведя неожиданное сравнение:

«Вы когда-нибудь были на митинге Трампа? Это безумие! Когда находишься там, думаешь: «О, теперь я понимаю, как появился Гитлер». Нет, я не шучу. Это заставляет сомневаться в здравомыслии всех присутствующих. Трамп говорил там о том, чтобы сажать людей в тюрьму за сожжение флага, и я подумал: «Так делать не следует, есть Конституция». А остальные просто кричали: «Да, посадите его!». Если бы Трамп сказал: «Берите пистолеты и делайте что хотите», они, чёрт возьми, сделали бы и это», — добавил Шон Стрикленд.

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