Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвеской

На рынке велосипедов появилось ещё одно необычное транспортное средство для горожан. Как сообщает Иксбт.ком, бренд Супериор представил новый городской электровелосипед еВАЙ 6.1. Модель привлекает внимание нестандартной конструкцией, мощными электрическими компонентами и высоким уровнем комфорта. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из наиболее примечательных особенностей велосипеда стала передняя подвеска. Вместо привычных двух амортизационных стоек здесь используется одноплечая амортизационная вилка с единственным амортизатором и ходом 25 мм. Это решение предназначено не для горных трасс, а для смягчения ударов от трещин в асфальте, небольших препятствий и неровностей в городских условиях.

Комфорт и технические возможности

Для дополнительного повышения комфорта райдера модель еВАЙ 6.1 оснащена специальным амортизационным подседельным штырем. Вместе с передней подвеской эти элементы заметно смягчают поездки по разбитым городским дорогам. Электрическая система полностью основана на компонентах престижной компании Bosch

Установленный на велосипеде центральный мотор Bosch Активе Лине Plus способен обеспечивать крутящий момент до 50 Н·м. Для его питания используется аккумулятор Bosch ПоверТубе ёмкостью 500 В·соат, полностью скрытый внутри рамы. Однако производитель не указал точный запас хода, поскольку этот показатель зависит от веса райдера, погодных условий и выбранного уровня электрической поддержки.

Трансмиссия и оснащение

Трансмиссия велосипеда также заслуживает внимания. В ней используется семиступенчатая планетарная втулка Шимано Нексус. В отличие от обычных переключателей, этот механизм лучше защищён от грязи и пыли и требует меньшего технического обслуживания. Кроме того, цепная передача полностью закрыта специальным кожухом.

Инженеры Супериор не стали экономить на оснащении. Уже с завода модель еВАЙ 6.1 комплектуется полноразмерными крыльями, осветительными приборами Спаннинга, подножкой и задним багажником. Однако такой богатый комплект и высокий уровень комфорта сказались на массе велосипеда — она составляет 29,1 кг.

В настоящее время рекомендованная цена этого электровелосипеда, предлагаемого покупателям в Германии и других странах Европейского союза, составляет 3400 евро. Для тех, кто ищет удобный и надёжный транспорт для города, это современное решение может стать важным вариантом.