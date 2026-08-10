Раскрыты технические характеристики спортивного седана Geely Preface ТКР

Одна из ведущих китайских автомобильных компаний Geely готовится представить усиленную спортивную версию своего популярного седана Префаке. По данным иксбт.ком, новая модификация получила индекс ТКР, а все её основные параметры и внешний вид были опубликованы в базе данных Министерства промышленности и информатизации Китая (МИИТ). Новая версия серьёзно отличается от обычных автомобилей не только мощностью, но и оригинальным дизайном экстерьера. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время модель Geely Preface ТКР проходит обязательную сертификацию перед официальным выходом на китайский рынок. В рамках этого процесса были раскрыты габариты автомобиля, элементы дизайна и моторная гамма. Однако компания пока не предоставила официальной информации о дате полноценной презентации нового спортивного седана, точных комплектациях и ценах.

Усиленный двигатель и спортивные возможности

Главное изменение новой модели Geely Preface ТКР скрывается под капотом. Автомобиль оснащён 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 290 лошадиных сил. Для сравнения, стандартная китайская версия 2026 года с двигателем такого же объёма развивает 272 лошадиные силы. Таким образом, версия ТКР получила на 18 лошадиных сил больше.

Согласно сертификационным документам, максимальная скорость нового спортивного седана составляет 220 километров в час. Пока производитель сохраняет в тайне тип коробки передач и время разгона автомобиля с нуля до 100 километров в час. Тем не менее название модели, отсылающее к международному классу кузовных гонок Touring Кар Ракинг (ТКР), указывает на её спортивный характер.

Изменения в аэродинамике и габаритах

Внешне Geely Preface ТКР заметно отличается от обычных модификаций более агрессивным и спортивным обликом. Автомобиль получил расширенный пакет чёрных элементов: новую решётку радиатора, развитый сплиттер, боковые юбки, корпуса наружных зеркал и фиксированный спойлер на крышке багажника. Спортивный образ дополняют окрашенные в красный цвет тормозные суппорты.

Геометрические параметры автомобиля также немного изменились. Они составляют:

Длина — 4825 мм

Ширина — 1910 мм

Высота — 1460 мм

Колёсная база — 2800 мм

По сравнению со стандартной моделью кузов новой версии стал немного шире, а высота уменьшилась на 9 миллиметров. Благодаря этому седан выглядит визуально ниже и шире. Кроме того, покупателям предложат 19-дюймовые колёсные диски с шинами размерностью 245/35 Р19 или более широкими 255/35 Р19.