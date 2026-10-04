Ваше обращение будет на строгом контроле: секрет правильной отправки письма в приемную Президента

·30·Узбекистан
Ваше обращение будет на строгом контроле: секрет правильной отправки письма в приемную Президента

Полноценное рассмотрение заявлений и жалоб граждан, направляемых в государственные органы, а также своевременность их исполнения напрямую зависят от того, через какой канал было подано обращение. Однако сегодня многие граждане допускают распространенную техническую ошибку при отправке писем в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан.

При заходе на главную страницу портала среди множества предлагаемых разделов правильный выбор кнопки, которая попадает непосредственно под контроль Президента, считается основным фактором, определяющим судьбу обращения.

Где ошибаются пользователи?

При переходе на официальный веб-адрес pm.gov.uz внимание пользователей в первую очередь привлекают следующие ссылки:

  • Личные веб-сайты различных министерств и ведомств;

  • Отдельные телефоны доверия государственных организаций;

  • Внешние платформы вроде «Халк назорати» («Народный контроль») и аналогичные сервисы, устраняющие местные проблемы.

Письма, отправленные через эти разделы, часто попадают в внутренний бюрократический процесс конкретного ведомства и могут остаться вне контроля общей системы.

Способ обращения напрямую в Народную приемную Президента

Чтобы ваше заявление попало в поле зрения ответственных лиц самого высокого уровня, необходимо соблюдать следующую четкую последовательность:

  • Спуститесь вниз: прокрутите страницу до самого конца (футера) официального портала pm.gov.uz;

  • Основная кнопка: нажмите на специальную кнопку «Отправить обращение», расположенную именно в самой нижней части страницы;

  • Система Народной приемной: заявления, отправленные исключительно через эту кнопку, без каких-либо посредников поступают напрямую в систему Народной приемной Президента, а их исполнение берется под особый контроль специальными ответственными лицами.

SMS-контроль и оперативный мониторинг

В Народной приемной Президента существенно усилены механизмы учета мнения каждого гражданина и обеспечения исполнения:

  • Индивидуальный статус: каждому обращению, зарегистрированному через Народную приемную, присваивается отдельный строгий контрольный номер;

  • Система SMS-уведомлений: автор обращения имеет возможность в режиме реального времени отслеживать через короткие сообщения (SMS), приходящие на его телефон, на каком этапе рассмотрения находится письмо, какой организации или ответственному лицу оно поручено и когда будет готов ответ.

Соблюдение этого простого технического правила при отправке обращения предотвращает хождение заявлений из ведомства в ведомство и служит законному и качественному решению проблем.

Народная приемная Президентаpm.gov.uzвиртуальная приемнаяSMS-контроль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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