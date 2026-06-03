Обострение на Ближнем Востоке: США и Иран нанесли удары друг по другу
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил о нанесении массированного ракетного и дронового удара по штаб-квартире 5-го флота ВМС заокеанской державы и ряду стратегических военных баз.
Иранский известный Пресс ТВ телеканал сообщил, что в ходе этой крупной военной операции серьезной атаке подверглось судно «Паная», непосредственно связанное с США, которое стало целью удара.
Представители КЭНТКОМ: «Это мера самообороны»
Центральное командование США (КЭНТКОМ) оперативно отреагировало на события, подтвердив отражение ответных ударов Ирана и переход в контрнаступление. По заявлению официального Вашингтона, вооруженные силы США нанесли точечные удары по военным объектам на острове Кешм — стратегическом районе Ирана в Персидском заливе. Пентагон объяснил этот резкий шаг исключительно необходимостью «обороны и самообороны».
Согласно заявлению КЭНТКОМ, американские системы обороны осуществили следующие действия:
Противовоздушная оборона: В воздухе перехвачено несколько иранских баллистических ракет и боевых дронов, направленных на базы США в Кувейте и Бахрейне.
Морская блокада: Крупный нефтяной танкер, следовавший к острову Харк — центру экспорта нефти Ирана, был остановлен и взят под контроль.
Ситуация в зоне конфликта: взрывы и воздушная тревога
Ранее тегеранское Мехр информационное агентство сообщило о мощных взрывах в районе острова Кешм. Одновременно в Королевстве Бахрейн завыли сирены воздушной тревоги, и местному населению рекомендовали срочно укрыться в убежищах. Вооруженные силы Кувейта также заявили об успешном отражении атак дронов и ракет в своем воздушном пространстве.
Политическая напряженность: На фоне этих вооруженных столкновений официальный Тегеран обвиняет Белый дом в грубом нарушении ранее достигнутых мирных соглашений и договоров. МИД Ирана пока не дал четкого опровержения слухам о полном прекращении закулисных переговоров с США.
Дональд Трамп и переговоры с Израилем
Несмотря на эту тревожную ситуацию на международной арене, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что дипломатические контакты и переговоры с Ираном продолжаются.
Лидеры и представители
Тема переговоров
Текущая ситуация
Дональд Трамп (США)
Отношения с Ираном
Контакты продолжаются
Биньямин Нетаньяху (Израиль)
Мир между Тель-Авивом и Бейрутом
Усилия по прекращению огня
Представители «Хезболлы»
Ливанский кризис
За столом переговоров
Глава Белого дома добавил, что провел встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями ливанского движения «Хезболла», и в настоящее время ведутся серьезные мирные усилия по полному прекращению огня между Тель-Авивом и Бейрутом.
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