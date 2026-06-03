Обострение на Ближнем Востоке: США и Иран нанесли удары друг по другу

·138·Мир
Обострение на Ближнем Востоке: США и Иран нанесли удары друг по другу
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Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил о нанесении массированного ракетного и дронового удара по штаб-квартире 5-го флота ВМС заокеанской державы и ряду стратегических военных баз.

Иранский известный Пресс ТВ телеканал сообщил, что в ходе этой крупной военной операции серьезной атаке подверглось судно «Паная», непосредственно связанное с США, которое стало целью удара.

Представители КЭНТКОМ: «Это мера самообороны»

Центральное командование США (КЭНТКОМ) оперативно отреагировало на события, подтвердив отражение ответных ударов Ирана и переход в контрнаступление. По заявлению официального Вашингтона, вооруженные силы США нанесли точечные удары по военным объектам на острове Кешм — стратегическом районе Ирана в Персидском заливе. Пентагон объяснил этот резкий шаг исключительно необходимостью «обороны и самообороны».

Согласно заявлению КЭНТКОМ, американские системы обороны осуществили следующие действия:

  • Противовоздушная оборона: В воздухе перехвачено несколько иранских баллистических ракет и боевых дронов, направленных на базы США в Кувейте и Бахрейне.

  • Морская блокада: Крупный нефтяной танкер, следовавший к острову Харк — центру экспорта нефти Ирана, был остановлен и взят под контроль.

Ситуация в зоне конфликта: взрывы и воздушная тревога

Ранее тегеранское Мехр информационное агентство сообщило о мощных взрывах в районе острова Кешм. Одновременно в Королевстве Бахрейн завыли сирены воздушной тревоги, и местному населению рекомендовали срочно укрыться в убежищах. Вооруженные силы Кувейта также заявили об успешном отражении атак дронов и ракет в своем воздушном пространстве.

Политическая напряженность: На фоне этих вооруженных столкновений официальный Тегеран обвиняет Белый дом в грубом нарушении ранее достигнутых мирных соглашений и договоров. МИД Ирана пока не дал четкого опровержения слухам о полном прекращении закулисных переговоров с США.

Дональд Трамп и переговоры с Израилем

Несмотря на эту тревожную ситуацию на международной арене, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что дипломатические контакты и переговоры с Ираном продолжаются.

Лидеры и представители

Тема переговоров

Текущая ситуация

Дональд Трамп (США)

Отношения с Ираном

Контакты продолжаются

Биньямин Нетаньяху (Израиль)

Мир между Тель-Авивом и Бейрутом

Усилия по прекращению огня

Представители «Хезболлы»

Ливанский кризис

За столом переговоров

Глава Белого дома добавил, что провел встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями ливанского движения «Хезболла», и в настоящее время ведутся серьезные мирные усилия по полному прекращению огня между Тель-Авивом и Бейрутом.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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