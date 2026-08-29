Ганский болельщик, прославившийся в интернете во время ЧМ-2026 под прозвищем «волшебник», обвиняется в мошенничестве

Кайлани Ибрагим Капа, известный болельщик под прозвищем «Повдер Ман», прославившийся в интернете благодаря поддержке сборной Ганы и разбрасыванию белого порошка в воздухе на трибунах, был арестован по подозрению в визовом и туристическом мошенничестве.

По данным Гана Броадкастинг Корпоратион, Капа был задержан 24 августа соответствующим подразделением полиции Ганы в районе Ист-Легон в Аккре.

Он подозревается в том, что взял деньги у нескольких человек, пообещав организовать им поездки в Канаду, США и Никарагуа.

Согласно информации, представленной в суде, утверждается, что у более чем 13 человек было получено свыше 30 тысяч долларов. Некоторые местные СМИ пишут, что на основе отдельных заявлений потерпевших сумма ущерба может превысить 50 тысяч долларов.

Однако полиция пока не подтвердила эту сумму в качестве окончательного официального ущерба.

26 августа Капа предстал перед судом Аккра Киркуит Курт 9. Суд назначил ему залог в размере 400 тысяч ганских седи и освободил под три поручительства.

Следующее судебное заседание по делу перенесено на 28 сентября.