Ганский болельщик, прославившийся в интернете во время ЧМ-2026 под прозвищем «волшебник», обвиняется в мошенничестве

·30·Мир
Ганский болельщик, прославившийся в интернете во время ЧМ-2026 под прозвищем «волшебник», обвиняется в мошенничестве

Кайлани Ибрагим Капа, известный болельщик под прозвищем «Повдер Ман», прославившийся в интернете благодаря поддержке сборной Ганы и разбрасыванию белого порошка в воздухе на трибунах, был арестован по подозрению в визовом и туристическом мошенничестве.

По данным Гана Броадкастинг Корпоратион, Капа был задержан 24 августа соответствующим подразделением полиции Ганы в районе Ист-Легон в Аккре.

Он подозревается в том, что взял деньги у нескольких человек, пообещав организовать им поездки в Канаду, США и Никарагуа.

Согласно информации, представленной в суде, утверждается, что у более чем 13 человек было получено свыше 30 тысяч долларов. Некоторые местные СМИ пишут, что на основе отдельных заявлений потерпевших сумма ущерба может превысить 50 тысяч долларов.

Однако полиция пока не подтвердила эту сумму в качестве окончательного официального ущерба.

26 августа Капа предстал перед судом Аккра Киркуит Курт 9. Суд назначил ему залог в размере 400 тысяч ганских седи и освободил под три поручительства.

Следующее судебное заседание по делу перенесено на 28 сентября.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ворщики украли 105 килограммов куриного мяса из едущего на большой скорости грузовика (видео)Ворщики украли 105 килограммов куриного мяса из едущего на большой скорости грузовика (видео)Сегодня, 13:57Среди руин в Непале 105-летнюю женщину живой нашли спустя 24 часаСреди руин в Непале 105-летнюю женщину живой нашли спустя 24 часаСегодня, 13:39В Алматинской области зарезали гражданина УзбекистанаВ Алматинской области зарезали гражданина УзбекистанаСегодня, 13:24В США приступила к работе эскадрилья «судного дня»В США приступила к работе эскадрилья «судного дня»Сегодня, 13:03Трамп объявил о «крупнейшей в истории» сделке с ВенесуэлойТрамп объявил о «крупнейшей в истории» сделке с ВенесуэлойСегодня, 12:46«К таким людям не будет пощады». Садыр Жапаров призвал наказывать «врагов народа»«К таким людям не будет пощады». Садыр Жапаров призвал наказывать «врагов народа»Сегодня, 12:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей