Выпущены специальные золотые монеты к 35-летию независимости
Центральный банк Узбекистана выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра, посвященные 35-летию Независимости. Монеты из коллекции украшены символами, отражающими историческое наследие и современное развитие страны.
Новая памятная коллекция состоит из 3 монет. На них изображены Монумент независимости, Центр исламской цивилизации и цифра «35».
Монеты призваны отразить историческое наследие Узбекистана, государственные символы и развитие в годы независимости.
Монеты изготовлены из золота и серебра 999,9 пробы. Вес каждой монеты составляет 31,1 грамма, а номинальная стоимость установлена на уровне 100 тысяч сумов.
Первоначальный тираж:
золотые монеты — 450 штук;
серебряные монеты — 800 штук. Памятные монеты продаются в 690 филиалах коммерческих банков с 27 августа.
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