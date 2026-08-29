Выпущены специальные золотые монеты к 35-летию независимости

·20·Узбекистан
Выпущены специальные золотые монеты к 35-летию независимости

Центральный банк Узбекистана выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра, посвященные 35-летию Независимости. Монеты из коллекции украшены символами, отражающими историческое наследие и современное развитие страны.

Новая памятная коллекция состоит из 3 монет. На них изображены Монумент независимости, Центр исламской цивилизации и цифра «35».

Монеты призваны отразить историческое наследие Узбекистана, государственные символы и развитие в годы независимости.

Монеты изготовлены из золота и серебра 999,9 пробы. Вес каждой монеты составляет 31,1 грамма, а номинальная стоимость установлена на уровне 100 тысяч сумов.

Первоначальный тираж:

золотые монеты — 450 штук;

серебряные монеты — 800 штук. Памятные монеты продаются в 690 филиалах коммерческих банков с 27 августа.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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